Descida do preço dos combustíveis desacelera taxa de inflação para 3,2% em junho
Abrandamento do Índice de Preços no Consumidor deve-se, sobretudo, à queda de 4 pontos percentuais do índice relativo aos produtos energéticos, devido à descida dos preços dos combustíveis.
A taxa de inflação homóloga em junho atingiu os 3,2%, abrandando 0,1 pontos percentuais face a maio, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados ainda estão sujeitos a confirmação, que serão publicados no dia 10 de julho.
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Evolução do Índice de Preços no Consumidor (IPC):
A variação do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para 9,1%, menos quatro pontos percentuais do que em maio, refletindo uma redução dos preços dos combustíveis, ao passo que o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 5,2% (contra 5,7% no mês anterior).
Contudo, o INE estima que o indicador de inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 2,5%, três décimas acima da taxa observada no mês anterior.
Na comparação em cadeia, o IPC terá aumentado 0,1% este mês. A variação em cadeia de maio, que comparou o nível médio de preços nesse mês com o de abril, fora de 0,2%.
Estima-se ainda uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6%, que compara com 2,5% em maio.
Já a variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português — indicador que permite comparações entre os Estados-membros da União Europeia — terá sido de 3,1%, valor idêntico ao observado no mês precedente.
(Notícia atualizada às 11h39)
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