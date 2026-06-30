Dinamarca é o primeiro país europeu a terminar o PRR

A Dinamarca foi o primeiro país europeu a terminar o Plano de Recuperação e Resiliência. Esta terça-feira, a Comissão Europeia avaliou positivamente o quinto e último pedido de pagamento da Dinamarca, no valor de 359 milhões de euros em subvenções no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR).

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“Com este quinto e último pedido de pagamento, a Dinamarca torna-se o primeiro Estado-membro a atingir 100% das reformas e investimentos associados ao seu PRR — correspondentes a 1,63 mil milhões de euros — antes do prazo final de agosto”, lê-se no comunicado da Comissão desta manhã.

“Com 1,63 mil milhões de euros em investimento em transportes limpos, eficiência energética e transformação digital, a Dinamarca está a liderar o caminho”, escreveu a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, num post nas redes sociais, no qual dá os parabéns ao país liderado por Mette Frederiksen.

A Dinamarca concluiu de forma satisfatória os quatro marcos e as 12 metas correspondentes a este quinto pedido de pagamento.

Com este pagamento a Dinamarca terá recebido da bazuca europeia 1,63 mil milhões de euros, incluindo 441 milhões de euros em pré-financiamento. Isto significa que 100% do financiamento atribuído à Dinamarca no âmbito do seu PRR será disponibilizado assim que o Conselho der luz verde ao pedido de pagamento, com todos os 79 marcos e metas cumpridos com sucesso.

Este pedido final conclui a execução das reformas e dos investimentos previstos no plano dinamarquês, nomeadamente nos domínios da transição ecológica da agricultura, da eficiência energética, dos transportes rodoviários sustentáveis Todos os Estados-Membros devem cumprir todos os marcos e metas pendentes até 31 de agosto e apresentar os seus últimos pedidos de pagamento até ao final de setembro de 2026.