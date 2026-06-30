Do Porto para o mundo, Portugal Fashion Experience começa esta quarta-feira

De 1 a 4 de julho, o Portugal Fashion assume-se como plataforma de criação, indústria, inovação e negócio e procura dar visibilidade ao ecossistema nacional.

É a primeira das missões do Portugal Fashion nas suas três décadas de vida: mostrar a criatividade, inovação e negócio do ecossistema nacional de moda internacionalmente. Depois de ter passado por Milão, Paris, Londres e Copenhaga, a plataforma portuguesa regressa a casa. De a 1 a 4 de julho, o Portugal Fashion Experience mostra-se ao mundo a partir de casa, repetindo um conceito inaugurado em 2025.

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Ao ECO, Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion, explica que o objetivo é pôr a moda portuguesa no centro das redes internacionais do setor. “O nosso maior foco é colocar a moda portuguesa no radar internacional, sobretudo públicos profissionais, imprensa, fotógrafos, stylists, compradores de moda, lojas, parceiros industriais, players de fashion weeks e projetos setoriais, bem como designers, escolas de moda e investidores”, afirma. Mas a estratégia não se esgota nos mercados externos.

“Obviamente que os clientes das marcas, a comunidade criativa em Portugal e o consumidor português também estão entre os nossos targets, não esquecemos a missão educativa que temos com vista a uma maior democratização da moda e a uma maior consciência de valorização da criação e produção nacional”, acrescenta.

Porto, ílhavo, Matosinhos e Paços de Ferreira recebem o evento – quatro dias de desfiles, apresentações, um tour industrial, showroom e um concurso de novos talentos (Bloom). “A moda continua a ser o ponto de partida, mas o programa expande-se para uma leitura mais ampla do setor, onde entram o território, a tecnologia, a sustentabilidade, o pensamento crítico, a gastronomia, a hospitalidade, o turismo e a cultura”, diz um comunicado da associação da ANJE.

“Durante muito tempo, Portugal foi olhado sobretudo como um país que sabe produzir moda. Isso continua a ser verdade, mas já não chega. O Portugal Fashion Experience quer mostrar um país que pensa moda, cria moda, transforma moda e exporta visão. A nossa ambição é que esta edição seja mais do que um calendário de desfiles: queremos afirmar um ecossistema, ligar talento a indústria, indústria a inovação, território a cultura, e Portugal ao mundo”, afirma Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion.

A edição deste ano do Portugal Fashion Experience continua um trabalho iniciado com a presença de Ernest W. Baker no calendário oficial da semana da moda de Paris, Marques’Almeida em Londres, David Catalán em Milão e uma passagem pela semana da moda de Copenhaga.

Em Portugal, o programa arranca a 1 de julho, em Paços de Ferreira, com visitas à Spring Garment Experts e à Givachoice Garments, estreitando a ligação entre designers, produção e conhecimento técnico – a criatividade e a indústria. À tarde, a sede da ANJE, no Porto, recebe o Portugal Fashion Summit 2026, sob o tema Crafting the Future of Fashion, com painéis sobre marcas, relevância, perceção internacional, herança, craft, identidade e inovação, além da Fashion Innovation Call.

No dia 2 de julho, o evento desloca-se a Ílhavo e Matosinhos. Na Vista Alegre, fala-se sobre heritage e lifestyle, seguindo-se apresentações de David Catalán e Maria Gambina. Em Matosinhos, a Antiga Fábrica de Conservas Vasco da Gama recebe o Bloom Contest 2026, powered by Salsa Jeans, o ESAD Showcase e o desfile de Marques’Almeida. A dupla de designers portugueses baseados em Londres são também curadores do concurso Bloom.

Nos dias 3 e 4 de julho, o Portugal Fashion Experiencie regressa ao Porto, ao M-ODU (Matadouro, Outro Destino Urbano) para apresentações de nomes como AHCOR, Veehana, Pé de Chumbo, Ernest W. Baker, Hugo Costa, Nopin, Miguel Vieira, Malteza, Judy Sanderson, Re(Veste), Susana Bettencourt, Portuguese Shoes, A Line, Estelita Mendonça, Davii e Lo Siento. Entre as novidades está também Gabriel De Pino, designer português radicado em Paris que se estreia no Portugal Fashion.