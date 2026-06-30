EDPR vende portefólio eólico e solar em Itália por 150 milhões

A EDP Renewables (EDPR) anunciou esta terça-feira que assinou um acordo de compra e venda com a empresa italiana PLT Energia para a venda da participação de 100% num portefólio eólico e solar, em Itália, por um enterprise value estimado em 150 milhões de euros.

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Em causa está um projeto de 68 megawatts em corrente alternada (MWac), de acordo com a informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O portefólio compreende cinco projetos contratados e em operação localizados no sul de Itália (nas regiões de Puglia, Basilicata e Campânia), sendo que quatro são eólicos, que totalizam 60 megawatts (MW), com uma idade média dos ativos de 11 anos e beneficiando de Contracts for Difference (CfD) a 20 anos.

Já o projeto solar, de oito megawatts em corrente contínua (MWdc), tem uma idade média dos ativos inferior a um ano, beneficia de um PPA – Power Purchase Agreement com duração de 10 anos.

“A conclusão da transação encontra-se sujeita à verificação das condições suspensivas, regulatórias e demais condições habituais para uma transação desta natureza, estando prevista ocorrer ainda durante o ano de 2026”, lê-se no comunicado ao mercado. Inclusive o valor da operação ainda está sujeito aos habituais ajustes finais de preço na data de conclusão do negócio.

Na bolsa de Lisboa, as ações da EDPR valorizaram 2,90% para 14,17 euros cada e lideraram os ganhos do PSI, que destoou da Europa.