Energia

EDPR vende portefólio eólico e solar em Itália por 150 milhões

Em causa está um conjunto de cinco projetos de 68 megawatts em operação localizados no sul de Itália. Negócio foi assinado com a italiana PLT Energia.

A EDP Renewables (EDPR) anunciou esta terça-feira que assinou um acordo de compra e venda com a empresa italiana PLT Energia para a venda da participação de 100% num portefólio eólico e solar, em Itália, por um enterprise value estimado em 150 milhões de euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Em causa está um projeto de 68 megawatts em corrente alternada (MWac), de acordo com a informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O portefólio compreende cinco projetos contratados e em operação localizados no sul de Itália (nas regiões de Puglia, Basilicata e Campânia), sendo que quatro são eólicos, que totalizam 60 megawatts (MW), com uma idade média dos ativos de 11 anos e beneficiando de Contracts for Difference (CfD) a 20 anos.

Já o projeto solar, de oito megawatts em corrente contínua (MWdc), tem uma idade média dos ativos inferior a um ano, beneficia de um PPA – Power Purchase Agreement com duração de 10 anos.

“A conclusão da transação encontra-se sujeita à verificação das condições suspensivas, regulatórias e demais condições habituais para uma transação desta natureza, estando prevista ocorrer ainda durante o ano de 2026”, lê-se no comunicado ao mercado. Inclusive o valor da operação ainda está sujeito aos habituais ajustes finais de preço na data de conclusão do negócio.

Na bolsa de Lisboa, as ações da EDPR valorizaram 2,90% para 14,17 euros cada e lideraram os ganhos do PSI, que destoou da Europa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EDPR vende portefólio eólico e solar em Itália por 150 milhões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Corretora Diot-Siaci entra diretamente em Portugal e Espanha

ECO Seguros,

O objetivo da Diot-Siaci é crescer na Europa do sul e, para isso, vão nascer escritórios da filial MSH em Lisboa e Madrid. Seguros de saúde e de proteção social internacionais são os segmentos óbvios.