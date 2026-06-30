Estagiários da EY acusados de aceder a dados bancários do primeiro-ministro australiano

Dois jovens trabalhadores da EY foram acusados ​​de aceder aos dados bancários do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, enquanto trabalhavam temporariamente no Commonwealth Bank of Australia, o maior banco da Austrália, noticia a agência Reuters.

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A polícia federal australiana informou esta terça-feira que acusou dois homens de Sydney de alegadamente acederem a dados pessoais restritos, que estavam no Commonwealth Bank of Australia e pertenciam a um político proeminente. Segundo o jornal Australian Financial Review (AFR), trata-se mesmo do líder do governo.

O incidente na EY envolve dois homens, de 21 e 25 anos, que alegadamente abusaram do seu acesso aos sistemas bancários. Em declarações ao Financial Times, uma fonte disse que eram ambos estagiários da consultora e estavam alocados a um projeto tecnológico na instituição financeira, sendo que tinham recebido formação sobre privacidade da informação.

O jovem de 21 anos foi acusado de um crime de acesso não autorizado de dados confidenciais e de um crime de utilização de um serviço de telecomunicações para publicar ou distribuir dados pessoais e o de 25 anos foi acusado de acesso não autorizado a dados confidenciais, de acordo com a polícia local.

Tanto Paul Issa como Phillip Issa já não trabalham para a EY e foram libertados sob fiança. “Penso que, à primeira vista, qualquer desenvolvimento deste tipo é extremamente preocupante, não só em relação aos detalhes do primeiro-ministro, mas também aos detalhes de qualquer australiano”, comentou o tesoureiro australiano, Jim Chalmers, citado pelo AFR.

O caso vem a público poucas semanas depois de a KPMG, concorrente da EY, ter de enfrentar um escândalo de fuga de informação de auditoria, o que aumentou a pressão sobre as quatro maiores empresas de contabilidade do mundo.