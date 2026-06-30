Euribor já atingiu o pico, mas prestação da casa vai subir: aumenta até 60 euros em julho

Nas últimas semanas, as Euribor parecem ter estabilizado e o pico destas taxas já terá sido mesmo ultrapassado, depois de Washington e Teerão terem chegado a um acordo de cessar-fogo para abrir o caminho para a paz no Médio Oriente. Ainda assim, quem tem crédito da casa ainda vai sentir algum aperto na carteira por mais algum tempo. Já no próximo mês a prestação da casa irá aumentar até 60 euros, de acordo com os cálculos realizados pelo ECO. As subidas não devem ficar por aqui.

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O conflito entre EUA e Israel e o Irão trouxe uma escalada das taxas Euribor, depois de uma fase de relativa estagnação, refletindo as expectativas dos investidores em relação a um aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) para controlar as pressões inflacionistas provocadas pelo choque petrolífero.

Essas expectativas confirmaram-se em meados deste mês, sendo que os mercados esperam que o BCE venha a promover mais um aumento ainda este ano para responder aos danos causados pelo conflito.

Entretanto, cerca de uma semana depois da reunião do banco central, Trump e Pezeshkian assinaram o memorando de entendimento para voltar a levar as duas partes à mesa das negociações sobre o programa nuclear iraniano e colocar um ponto final (temporário) no conflito.

Foi o suficiente para levar o preço do barril de petróleo para perto dos valores pré-guerra. Quanto às Euribor, interromperam a tendência de subida e estas taxas que servem de base para o cálculo da prestação da casa já ensaiaram uma descida tímida, depois do pico atingido há cerca de duas semanas.

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As boas notícias não escondem, ainda assim, o impacto que a guerra já trouxe para o bolso das famílias. Não só por causa da inflação, que acelera mais de 3%, o ritmo mais elevado em três anos, mas também por causa do agravamento do custo com o crédito da casa — e vai demorar vários meses até os efeitos da subida da Euribor se dissiparem.

Para os contratos cujas condições foram atualizadas em julho, estão previstas subidas entre os 19 euros e os 60 euros, se tivermos em conta um crédito de 150 mil euros a 30 anos, com um spread de 1%:

Euribor a três meses: a prestação a pagar nos próximos três meses subirá mais de 18,93 euros (2,95%) para mais de 660,22 euros;

Euribor a seis meses: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses deverá superar os 681,7 euros, uma subida de 37,95 euros em relação à prestação que pagava desde janeiro;

Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses ascenderá a 699 euros, mais 60,03 euros face à prestação que pagou no último ano.

Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso.

Tenho um crédito à habitação no valor de euros, contratualizado por um prazo de anos, indexado à Euribor a 12 meses (que há um ano estava nos % ), com um spread de % . A prestação da casa que pago atualmente é de 308 euros, mas caso a Euribor a 12 meses passe para % , a prestação passa para 432 euros. (Mude os campos sublinhados para descobrir os números mais próximos da sua previsão.)

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