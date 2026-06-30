Exército Português participa em exercício NATO na Eslováquia

O Exército Português participou num exercício conduzido pela NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Eslováquia, que reuniu cerca de 2.900 militares e 300 viaturas de sete Estados-membros, numa altura em que o bloco europeu procura reforçar a segurança da região face à ameaça russa.

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A 4.ª Força Nacional do Exército destacada na Eslováquia — composta por um Subagrupamento com cerca de 120 militares, equipado com Carros de Combate Leopard 2A6 e viaturas Pandur II 8×8 — foi um dos participantes do exercício da aliança militar, orientado para “testar procedimentos de comando e controlo, reforçar a interoperabilidade e consolidar a integração tática entre forças aliadas”, refere o ramo das Forças Armadas numa publicação nas redes sociais.

A presença de militares portugueses no Centro de Treino de Lešť, na Eslováquia, reforça “o compromisso de Portugal com a defesa coletiva e com a postura de dissuasão e defesa da NATO no flanco leste europeu”.

O Exército adiantou no mês passado que iria testar drones da fabricante portuguesa Beyond Vision durante três meses em ambiente NATO, no âmbito da Força Nacional Destacada na Eslováquia.

Desde 2023 que a Beyond Vision tem colaborado com o ramo das Forças Armadas, ao participar no Army Technological Experimentation, o ARTEX, o exercício operacional (OPEX) do Exército Português que se realiza anualmente no campo militar de Santa Margarida.