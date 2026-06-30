Fábrica do Inglês em Silves reabre a 11 de julho mais de década e meia após o encerramento

A Fábrica do Inglês, em Silves, vai reabrir a 11 de julho, após 17 anos de encerramento, fazendo regressar à cidade da margem esquerda do Rio Arade um equipamento com relevo na história e cultura da cidade.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Adquirido em setembro de 2025 pelo investidor neerlandês Erik de Vlieger, presente no ramo imobiliário na região, o edifício manterá o chalet com casa de chá e adicionará um hotel de charme.

O Museu da Cortiça, galardoado com o Prémio Luigi Micheletti para melhor museu industrial da Europa, surgiu em 1999 aquando da reconversão da Fábrica do Inglês em infraestrutura cultural e turística. Em 2001, passaram por ali mais de 100 mil visitantes.

Entretanto, em 2009, após falência do espaço cultural e comercial ali estabelecido, deu-se o encerramento do museu e da totalidade da Fábrica do Inglês, estrutura construída no final do século XIX em Silves, antiga capital do Algarve.

O edifício da fábrica de cortiça foi inaugurado a 2 de janeiro de 1894 pelos industriais Avern, Sons & Barris, e recebeu uma modernização no início do século XX, a cargo de Victor Sadler, conhecido por “senhor inglês”, daí saindo um nome já com mais de um século de existência.

No dia 11, o museu da cortiça terá o seu dia aberto, a partir das 18 horas, com entradas sujeitas a reserva pelo site https://www.museudacorticasilves.pt/.