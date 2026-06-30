Seguradoras

Filipe Martins vai suceder a Maria João Sales Luís à frente da Multicare

A seguradora líder em saúde muda a liderança, com a entrada de Filipe Martins para o cargo de Maria João Sales Luís que se vai reformar. Ana Rita Gomes continua na administração.

A Fidelidade acaba de anunciar a nomeação de Filipe Santos Martins para o cargo de presidente da comissão executiva da Multicare, com efeitos a partir de 1 de julho de 2026. Sucede a Maria João Sales Luís, administradora desde 2008 e depois líder da seguradora saúde desde 2023 que se vai reformar este ano. Ana Rita Gomes mantém o cargo de administradora da Multicare que ocupa desde 2021.

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Filipe Martins afirma que o seu compromisso é dar continuidade à trajetória seguida por Maria João sales Luís, “reforçando a proximidade com os clientes e a capacidade de resposta às suas necessidades”.

Filipe Santos Martins integrou o Grupo Fidelidade em 2015, tendo liderado, ao longo do seu percurso profissional, as áreas de Desenvolvimento de Negócio e de Planeamento Estratégico. Desde 2024, exercia funções na Comissão Executiva da Multicare.

Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, refere que “Maria João Sales Luís deixa uma marca indelével na Multicare e na área dos seguros de saúde em Portugal, pelo contributo, profissionalismo e integridade demonstrados ao longo de mais de 40 anos”, acrescentando que Filipe Santos Martins “tem revelado uma visão estratégica e uma capacidade de execução notáveis, é a pessoa certa para assumir esta nova responsabilidade e dar continuidade ao plano do Grupo Fidelidade para a Multicare”, conclui o CEO.

Por seu lado, Filipe Santos Martins refere que “é com enorme sentido de responsabilidade que vou prosseguir o trabalho desenvolvido ao longo destes anos pela Maria João Sales Luís, que permitiu à Multicare alcançar uma posição de referência no mercado segurador. O meu compromisso é dar continuidade a essa trajetória, reforçando a proximidade com os clientes e a capacidade de resposta às suas necessidades”, disse.

A nomeação de Filipe Santos Martins “integra-se no plano de continuidade de liderança do Grupo Fidelidade, que reforça assim a aposta estratégica na área da saúde como um dos pilares de crescimento do Grupo”, afirma a seguradora.

Maria João Sales Luís completou 40 anos de atividade em diferentes seguradoras que deram origem ao Grupo Fidelidade, e desempenhou funções nos ramos Vida, Acidentes de Trabalho e Automóvel, integrando a Multicare como Administradora desde 2008.

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