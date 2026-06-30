Força Aérea reforça presença no mar Báltico em missão da NATO

A Força Aérea Portuguesa está a participar numa missão da NATO que assegura o patrulhamento marítimo do mar Báltico com um destacamento de cerca de 40 militares e uma aeronave P-3C CUP+, operando a partir da Base Aérea de Ämari, na Estónia. Esta é a oitava vez que a Força Aérea Portuguesa integra destacamentos de patrulhamento marítimo nos Países Bálticos.

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O destacamento nacional na missão “Assurance Measures 2026” da Aliança Atlântica arrancou a 22 de junho e visa assegurar o patrulhamento marítimo do Báltico durante um mês, ao “contribuir para a segurança e estabilidade da região do Mar Báltico, através da execução de missões de Reconhecimento, Vigilância e Informações”, esclarece o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em comunicado.

Durante a missão, a aeronave P-3C CUP+ da Força Aérea realizará operações de patrulhamento marítimo, reconhecimento e recolha de informação, com o objetivo de reforçar a capacidade da NATO para monitorizar a atividade marítima no Báltico, região que tem sido ameaçada com várias incursões russas.

Esta é a oitava vez que a Força Aérea Portuguesa participa em operações de patrulhamento marítimo nos Países Bálticos, no âmbito da missão “Assurance Measures”, reforçando a presença da NATO no flanco leste.