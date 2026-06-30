Google condenada a indemnizar vários meios de comunicação franceses em 126 milhões de euros

O montante de 126 milhões de euros ficam muito aquém dos 570 milhões de euros que os quatro queixosos reclamavam à 'gigante' norte-americana.

A Google vai ter de indemnizar várias empresas de comunicação social francesas no valor de 126 milhões de euros, devido a práticas de publicidade online que a justiça considerou violarem as regras da concorrência.

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De acordo com a decisão do Tribunal de Atividades Económicas de Paris, serão atribuídos 61 milhões de euros à Prisma Media, 26 milhões ao jornal LeFigaro, 11,5 milhões ao grupo editor dos jornais Les Echos e Le Parisien e 27,5 milhões à plataforma de vídeo Dailymotion. Esses montantes, em qualquer caso, ficam muito aquém dos 570 milhões de euros que os quatro queixosos reclamavam à ‘gigante’ norte-americana.

Numa reação à decisão judicial, a Google disse à agência de notícias EFE não concordar com a decisão do tribunal. “Estas reclamações por danos e prejuízos baseiam-se em interpretações erradas do setor da tecnologia publicitária (ad tech), que é uma indústria altamente competitiva e em rápida evolução”, explicou a empresa. Ainda assim, a tecnológica norte-americana não especificou se tenciona recorrer da decisão.

Num caso semelhante, em março passado, a Google já tinha sido condenada a pagar uma indemnização de 22,7 milhões de euros ao canal M6 por ter favorecido a própria plataforma de venda de publicidade online na atribuição de espaços publicitários, em detrimento dos concorrentes.

Na altura, a justiça francesa baseou o acórdão numa decisão da Autoridade da Concorrência, que tinha multado a Google em junho de 2021 com 220 milhões de euros, e noutra da Comissão Europeia, que lhe impôs uma multa de 2.950 milhões de euros no mês de setembro.