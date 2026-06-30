Grécia também já está ‘ligada’ ao MB Way

Já é possível realizar transferências imediatas para a Grécia utilizando o popular MB Way, depois de a plataforma de pagamentos grega Iris Payments se ter conectado esta terça-feira à iniciativa EuroPA, que junta ainda os esquemas Bizum de Espanha e Bancomat de Itália.

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Isto significa que os utilizadores destes sistemas já podem realizar transferências e pagamentos instantâneos transfronteiriços usando apenas o número de telemóvel em vez do tradicional IBAN.

Com a integração da Iris, a EuroPA ganha acesso a mais de quatro milhões de utilizadores gregos, adianta o jornal espanhol El Economista, que avançou com a notícia.

Mas a iniciativa pan-europeia tem em curso planos para se expandir para a Polónia e Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia.