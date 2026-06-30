Atualidade

Hoje nas notícias: PSU, sondagem e subvenções vitalícias

  • ECO
  • 8:10

Dos jornais aos sites, passando pelas rádios e televisões, leia as notícias que vão marcar o dia.

O Governo estendeu para 120 dias o prazo para legislar sobre a Prestação Social Única, mas a Comissão Europeia alerta que “todas as ações necessárias” para a entrada em vigor da medida devem estar concluídas até ao final de agosto. Os socialistas mantêm a liderança nas intenções de voto do barómetro de junho da Aximage, embora com um recuo de mais de quatro pontos percentuais. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Bruxelas avisa que detalhes da PSU têm de ficar fechados em dois meses

O Governo estendeu de 90 para 120 dias o prazo para legislar sobre a Prestação Social Única (PSU), mas a Comissão Europeia avisa que o decreto-lei que a concretiza tem de estar pronto e publicado em Diário da República até 31 de agosto, data em que termina a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — do qual a PSU é uma das reformas previstas. Isto significa que, na prática, Portugal dispõe apenas de dois meses para fechar o valor da PSU, as condições de acesso e outras questões relevantes; caso contrário, arrisca-se a perder os 620 milhões do PRR que estão associados a esta reforma. Não obstante, Bruxelas não esclarece se autoriza que a produção de efeitos da medida — que a ministra que tutela a Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, prevê que seja “só para 2027” — seja posterior.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Barómetro: PS mantém liderança com 29,3%, mas perde parte da vantagem. AD recupera

No barómetro de junho da Aximage, o PS continua a liderar as intenções de voto, mas recua dos 33,4% de maio para 29,3%. A AD, composta pelo PSD e pelo CDS-PP, teve uma subida de 23,2% para 25,3%. O Chega cresce apenas 0,1 pontos, para 23,6%, sendo identificado por 48% dos inquiridos como o principal responsável pelo chumbo da lei laboral – uma rejeição que a maioria (61%) dos entrevistados classifica como “positiva” ou “muito positiva”. A Iniciativa Liberal passa de 6,3% para 6,5%, o Livre sobe de 4,7% para 5,8% e o PAN aumenta de 1,3% para 2,2%, enquanto a CDU desce de 2,4% para 1,6% e o BE mantém-se praticamente inalterado, passando de 1,3% para 1,5%.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Número de subvenções vitalícias de políticos cai para 285. Em dez anos entraram 17

A lista de beneficiários da subvenção mensal vitalícia atribuída a detentores de cargos políticos e ex-juízes do Tribunal Constitucional (TC) conta atualmente com 285 pessoas, mas na última década entraram para o regime de subvenções apenas 17 beneficiários — metade dos que pediram esse subsídio em 2005, ano em que o então Governo de José Sócrates fez aprovar no Parlamento o fim deste regime. Entre 2018 e 2020, não houve novos beneficiários. Nesse ano, a lista contava com 318 pessoas, mais 33 beneficiários do que o número atual. Este ano, o regime já conta com um novo beneficiário, após terem entrado dois em 2025 e três em 2024 — entre eles o ex-primeiro-ministro António Costa, que tem a subvenção vitalícia no valor de 3.113,71 euros suspensa por sua iniciativa.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Empresas de turismo avaliam abertura económica de Cuba

A Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) vê com bons olhos, mas também com “enorme prudência”, a reforma económica que o Governo de Cuba aprovou este mês e que tem 176 medidas direcionadas para a organização das empresas privadas e estatais, bancos, turismo, agricultura, investimentos estrangeiros, impostos, salários e mercado cambial. “Portugal pode posicionar-se como parceiro de reconstrução turística, ajudando a elevar qualidade, profissionalização, promoção e distribuição internacional do destino”, afirma Miguel Quintas, presidente da ANAV. Uma eventual normalização da economia cubana poderá traduzir-se em mais oferta, melhor produto, maior diversidade de alojamento e serviços mais próximos das expectativas europeias, considera.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Obra ferroviária de 460 milhões parada à espera de certificação

A linha Évora-Elvas — o mais importante projeto do plano Ferrovia 2020, com um investimento estimado de 460 milhões de euros — está oficialmente concluída desde janeiro passado, mas dificilmente entrará ao serviço antes do final de 2027. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) diz que “não foi instruído processo de Autorização de Entrada em Serviço (AES) para quaisquer dos subsistemas” deste troço, o que significa que o mesmo ainda está do lado da Infraestruturas de Portugal (IP). Esta última, por sua vez, confirma: “Encontra-se em curso o processo de certificação de interoperabilidade por parte de um organismo notificado”, e que, nesse âmbito, “a IP já realizou diversos ensaios dinâmicos, recorrendo a meios próprios e das empresas ferroviárias, incluindo ensaios de geometria de via e ensaios de carga em pontes”.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Hoje nas notícias: PSU, sondagem e subvenções vitalícias

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Prazo para limpar terrenos acaba com pedidos de “tolerância”

Lusa,

Prazo para os trabalhos de gestão de combustível na rede secundária, no âmbito das medidas de prevenção de incêndios rurais, tinha sido prolongado pelo Governo até 30 de junho.