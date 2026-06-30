Irão nega acesso dos inspetores da ONU a instalações nucleares

As autoridades iranianas reiteraram esta terça-feira que o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) às instalações nucleares atingidas por ataques dos Estados Unidos e de Israel “continua bloqueado”.

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Em declarações divulgadas pela estação de televisão IRIB, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, dirigiu duras críticas à agência da ONU e ao seu diretor-geral, Rafael Grossi.

“Aconselhamos Grossi a cumprir as suas funções com mais responsabilidade, em vez de se envolver em propaganda eleitoral“, afirmou Baghaei, referindo-se à candidatura do diplomata argentino ao cargo de secretário-geral da ONU.

O memorando de entendimento assinado em 17 de junho por Estados Unidos e Irão, que suspendeu as hostilidades mais de três meses após o início do conflito entre os dois lados, estipula que Teerão não irá desenvolver armas nucleares.

O texto prevê também o estabelecimento de um mecanismo para processar os ‘stocks’ iranianos de urânio altamente enriquecido, “no mínimo, por um método de diluição no local sob a supervisão da AIEA”. Ao abrigo do memorando, as partes têm, a partir da assinatura do documento, 60 dias para negociar um acordo de paz definitivo.

O diretor da AEIA alertou na sexta-feira para a necessidade um sistema de verificação “muito robusto” e “o mais rapidamente possível” no Irão para garantir que o país não está a desenvolver armas nucleares.

“Acredito que o objetivo deste acordo é garantir que não há desenvolvimento de armas nucleares no Irão. O Governo iraniano afirmou muito claramente que não é essa a sua intenção“, disse Grossi em conferência de imprensa no Japão, advertindo, no entanto, que “as intenções não bastam”.

Antes dos primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel, na chamada guerra dos 12 dias contra a República Islâmica em junho do ano passado, a AIEA calculava que o Irão possuía cerca de 440 quilogramas de urânio enriquecido a 60%, um nível próximo dos 90% necessários para o fabrico de uma bomba.

Desde então, o destino destes ‘stocks’ permanece incerto, uma vez que as autoridades iranianas negam o acesso dos inspetores aos locais bombardeados.

Teerão tem sempre negado também o objetivo de desenvolvimento de armas atómicas, mantendo-se inflexível quanto ao seu direito de prosseguir um programa nuclear civil.

Depois de suspenderem a cooperação com a AIEA em julho de 2025, as autoridades iranianas concordaram em setembro com o regresso dos inspetores, que visitaram o Irão nos últimos meses, embora sem acesso aos locais bombardeados.

Segundo Rafael Grossi, a AIEA “mal começou” as discussões com o Irão sobre o futuro do seu ‘stock’ de urânio enriquecido.

Uma alternativa à diluição no local seria retirar o urânio enriquecido do Irão, sugeriu, opção também apoiada por Washington mas recusada por Teerão.

As negociações entre Irão e Estados Unidos, que têm sido mediadas pelo Paquistão com apoio de outros países do Médio Oriente, estão centradas no programa nuclear iraniano e no futuro do estreito de Ormuz, bem como no levantamento das sanções contra a República Islâmica e dos seus bens congelados no exterior.

O diálogo foi ameaçado nos últimos dias por ataques de ambos os lados, bem como pela continuação da ofensiva de Israel contra o grupo xiita Hezbollah no Líbano, país abrangido pela trégua por exigência de Teerão.