ISDIN ganha um Leão de Bronze nos Cannes Lions pela sua campanha educativa ‘UV Tattoo to Learn’

Como relatou, esta iniciativa, desenvolvida em colaboração com a Havas Play e a Havas Media, demonstra como a criatividade pode tornar-se uma ferramenta para educar, mudar comportamentos e contribuir para a prevenção do cancro de pele.

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Lançada em junho de 2025, a campanha nasceu com um objetivo claro: ajudar as famílias a transformar a aplicação de protetor solar num momento positivo e educativo. Para isso, a ISDIN desenvolveu uma tatuagem temporária impressa com tinta fotossensível inspirada na história de Os Três Porquinhos. Quando exposto ao sol, o lobo mau aparece e, após aplicar corretamente o protetor solar, desaparece, permitindo às crianças “salvar” os três leitões. Com esta dinâmica simples, os mais pequenos compreendem visual e experiencialmente a importância de se protegerem da radiação solar, transformando um hábito diário num jogo que incentiva a participação ativa das crianças e facilita a tarefa das famílias.

Para além da criatividade, o júri dos Cannes Lions reconheceu uma estratégia baseada numa condenação que está muito alinhada com o propósito do ISDIN: quando a educação se torna uma experiência agradável, é possível gerar mudanças reais nos hábitos de saúde. “Os Cannes Lions recompensam a criatividade. Mas acreditamos que hoje também foi recompensada uma forma de compreender a inovação: uma forma nascida com um único objetivo: construir um futuro sem cancro da pele. Este Leão lembra-nos que estamos no caminho certo”, disse Romina Vázquez, Chefe de Fotoproteção da ISDIN Espanha.

A iniciativa foi ativada em farmácias e escolas por toda Espanha, alcançando milhares de famílias. As 500.000 tatuagens produzidas na primeira fase esgotaram-se em menos de um mês, e a campanha gerou uma ampla conversa orgânica nas redes sociais e nos meios de comunicação. O sucesso da iniciativa impulsionou a sua expansão em 2026, com a distribuição de mais de um milhão de tatuagens, desta vez em colaboração com os Minions, e a sua chegada a Portugal e Andorra, expandindo a sua presença geográfica.

‘UV Tattoo to Learn’ já tinha sido reconhecido internacionalmente com uma medalha de ouro em Inovação em Media nos Internationalist Awards. Para a empresa, o Leão de Bronze nos Cannes Lions é um novo endosso de uma forma de compreender a inovação em que a criatividade não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para gerar um impacto positivo na sociedade.