Julia Goldin é a diretora de marketing europeia de 2026

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A primeira edição dos prémios European CMO of the Year distinguiu Julia Goldin, chief product & marketing officer do grupo Lego. O galardão, entregue em paralelo com o festival de criatividade Cannes Lions, destacou a diretora de marketing entre um grupo de 29 finalistas, onde se incluíam os responsáveis de marcas como a Ferrari, Coca-Cola, L’Oréal e Revolut.

Sob a sua liderança, o grupo Lego expandiu a sua presença no entretenimento, desporto e gaming, selou colaborações com marcas de renome — como Star Wars, Marvel, Harry Potter e Fortnite — e lançou campanhas globais ligadas à Fórmula 1 e ao futebol. A organização sublinhou ainda, em comunicado, a iniciativa “She Built That” como reflexo do compromisso da diretora em aliar a criatividade à inclusão.

“Julia Goldin define a referência para a liderança do marketing moderno na Europa: estratégica, criativa e culturalmente relevante“, destacou o diretor do Institute of Marketing and Customer Insight da Universidade de St. Gallen (Suíça), o parceiro académico dos prémios. O responsável frisou ainda que a diretora “transformou a marca Lego muito além da sua categoria de produto, convertendo-a num ícone cultural, e demonstrando como as marcas atuais podem impulsionar tanto o crescimento como a relevância”.

Na hora de receber a distinção, Julia Goldin destacou que “este é um grande reconhecimento para a marca e para o papel que desempenha na vida das pessoas“. “Estou profundamente grata às muitas equipas, parceiros e colaboradores em todo o mundo que dão vida a isto todos os dias – esta honra pertence-lhes verdadeiramente”, acrescentou ainda.

O prémio European CMO of the Year é uma iniciativa conjunta do Serviceplan Group, Samsung Ads, The Trade Desk, SevenOneMedia e da Universidade de St. Gallen, contando com o apoio de parceiros como a Euronews e o LinkedIn.

A eleição resulta de um processo conduzido pela própria indústria. Numa primeira fase, mais de 800 líderes de marketing de 15 países europeus nomearam a lista de finalistas. A partir dessa shortlist, a vencedora foi eleita pelos diretores de marketing que integram o CMO Barometer — um estudo anual focado em líderes do setor de 14 países europeus e do Médio Oriente. A edição de 2026 deste estudo foi conduzida pelo Serviceplan Group, em colaboração com a Universidade de St. Gallen — responsável pela validação académica dos prémios — e a consultora de recrutamento Heidrick & Struggles.