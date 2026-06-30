LiveModeTV avança com registo como streaming na ERC, apesar de discordar da decisão

A decisão foi tomada na segunda-feira depois de a ERC ter anunciado que vai instaurar um processo de contraordenação contra a empresa por não se ter registado.

A LiveModeTV avançou “de imediato” com o pedido de registo junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) como operador de serviço audiovisual a pedido. A decisão acontece depois de o regulador ter recusado o direito de audiência prévia e anunciado um processo de contraordenação contra a empresa.

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A medida da entidade reguladora surgiu depois de decorrido o prazo de 72 horas ditado pela ERC na deliberação de 22 de junho, altura em que o regulador deixou cair a classificação do projeto como canal de televisão e o reclassificou como serviço audiovisual a pedido (streaming).

“Não tendo tido oportunidade de se pronunciar sobre este novo enquadramento, a LiveModeTV invocou o direito de audiência prévia para apresentar os seus argumentos, como decorre do Código do Procedimento Administrativo. Esse pedido foi hoje [segunda-feira] recusado, pelo que a LiveModeTV decidiu avançar de imediato com o pedido de registo“, justifica a empresa, em comunicado.

Ainda assim, a plataforma mantém a sua posição e considera que “a atividade não se enquadra na categoria de serviço audiovisual a pedido“. Para o demonstrar, afirma que irá agora apresentar documentação detalhada sobre o atual modelo do projeto. “A empresa fá-lo confiante de que, tal como aconteceu com a classificação como serviço de televisão web, a análise destes elementos levará a ERC a concluir que a LiveModeTV não se enquadra nessa categoria”, argumenta a LiveMode.

Recorde-se que o processo de registo na ERC foi inicialmente desencadeado pela LiveMode a 23 de abril de 2026. A 16 de junho, a LiveMode suspendeu o registo, alegando que o projeto tinha mudado e já não era um canal de TV. Após dar até dia 19 para regularizar a situação, a ERC deu luz verde a essa reclassificação no dia 22, mas impôs um prazo de 72 horas para o registo como serviço de streaming — prazo que culminou agora na abertura do processo contraordenacional.

Recorde aqui a entrevista a João Mesquita, general manager da operação em Portugal: