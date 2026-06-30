Maior corretora francesa entra diretamente em Portugal e Espanha

A MSH, empresa especializada em soluções internacionais de seguros de saúde e proteção social da Diot-Siaci, o maior grupo francês de corretagem de seguros, anunciou a abertura dos seus primeiros escritórios na Península Ibérica, com operações em Lisboa e Madrid, no âmbito da estratégia de expansão na Europa do Sul, revela o site News Assurance pro.

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Segundo a empresa, a presença local pretende aproximar-se de clientes empresariais e particulares, aproveitando o dinamismo económico da região, marcado por um forte tecido exportador, crescimento do ecossistema empreendedor e aumento do investimento estrangeiro.

A MSH é especializada na conceção e gestão de soluções internacionais de seguros de saúde e proteção social para pessoas em mobilidade internacional. A empresa opera em mais de 190 países, acompanha mais de 700 mil segurados e dispõe de 12 centros de excelência a nível mundial.

Para liderar a operação ibérica, a MSH nomeou Diego Perez como Iberia Regional Manager. O responsável, que anteriormente desempenhava funções como Chief of Growth and Strategic Partnerships na empresa, ficará encarregado de desenvolver a atividade comercial em Portugal e Espanha, bem como de reforçar as relações com clientes e parceiros locais.

Diego Perez integra o grupo Diot-Siaci há cerca de dez anos, tendo desempenhado funções nas áreas operacional e comercial, com especial enfoque em parcerias com seguradoras e no desenvolvimento dos mercados espanhol e português.

A MSH integra o grupo francês Diot-Siaci, líder em França e um dos maiores grupos europeus de consultoria e corretagem de seguros e resseguros. Em 2025, o grupo registou receitas de 1,31 mil milhões de euros e conta com mais de 8.500 colaboradores, desenvolvendo atividade na Europa, Ásia, Médio Oriente e África.

Segundo valores de 2025, a Diot-Siaci lidera o setor da corretagem em França, à frente de WTW, Marsh, AON e Verspieren. Em 6º lugar está a Filhet Allard seguida da Verlingue enquanto Meilleurtaux, Vilavi e Bessé fecham o TOP10.