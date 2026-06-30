Maioria dos danos provocados pelos sismos na Venezuela não vai ser coberta pelos seguros

Os dois sismos que provocaram a morte a pelo menos 1.430 pessoas e feriram 3.328, segundo o mais recente balanço oficial, causaram uma imensa devastação na Venezuela. No entanto, devido à baixa penetração de seguro, a maioria dos danos não vão estar cobertos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os grupos globais de corretagem e resseguros, Gallagher Re e Aon, explicam que a limitada proteção patrimonial da população é a grande causa, conforme explica o jornal Sonho Seguro.

A Gallagher Re destaque que a maior parte das perdas seguradas deverá estar concentrada em empresas, visto que o seguro habitação tem uma expressão extremamente reduzida na Venezuela. Já a Aon, no Weekly Cat Report, ressalta que perdas do setor segurador serão apenas uma fração dos prejuízos totais, devido à baixa penetração do seguro e à ausência de regimes de seguro obrigatório.

De acordo com o jornal Sonho Seguro, as conclusões da Gallagher Re e da Aon são semelhantes. A Gallagher Re cita uma estimativa do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), segundo a qual existe uma probabilidade de 77% de o sismo principal, por si só, ter causado prejuízos superiores a 10 mil milhões de dólares. Tendo em conta que o Banco Mundial avaliou o Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela em cerca de 120 mil milhões de dólares em 2024, as perdas poderão corresponder a uma fatia expressiva da atividade económica do país.

Apesar da dimensão do desastre, nem a Gallagher Re nem a Aon antecipam consequências materiais para o mercado internacional de resseguros. A exposição deverá ficar essencialmente circunscrita a seguradoras e resseguradoras com atividade na América Latina, sobretudo nas carteiras de riscos empresariais, uma vez que a maioria das habitações atingidas não se encontra protegida por seguro.