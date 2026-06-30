Mais de 50 marcas vão estar presentes no Fórum Nacional de Seguros

É já nos dias 7 e 8 de julho que o Fórum Nacional de Seguros (FNS) vai regressar para a sua 5ª edição na Alfândega do Porto, com a organização de ECOseguros e da Zest, e o apoio instituicional da APROSE e APS. Mais de 50 marcas expositoras fizeram questão de marcar presença no evento que vai reunir seguradoras, mediadores, corretores, e diversos parceiros que fazem parte da cadeia de valor de todo o setor segurador.

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O FNS vai reunir várias figuras para debater sobre temas importantes para o setor, bem como matérias tecnológicas, legais e de mercado, que têm cada vez mais impacto no médio prazo para a atividade seguradora.

Este ano, pela primeira vez, também existirá espaço para talks, conversas de duração ligeiramente mais curtas complementares aos painéis de debate, que decorrerão num espaço mais íntimo.

O programa de conferências tem início logo às 9h00 do dia 7 de julho, 3.ª feira, prolongando-se durante todo o dia. Já as talks desse dia começam apenas às 9h45. Ao final do dia, vão também existir espaço para trocar impressões com outros profissionais do setor no sunset da Lluni.

No segundo dia, 8 de julho, às 9h30, serão realizados mais debates e talks que ajudarão a perceber os seguros num mundo em acelerada transformação.

Também já estão confirmadas as presenças e intervenções de Gabriel Bernardino, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), de José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), e Nuno Martins, Presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE).

Os detalhes do programa e de como se inscrever estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026. Para os membros da APROSE, a entrada é gratuita, como resultado do protocolo estabelecido pela APROSE e por ECOseguros.

O FNS 2025 conta com o apoio de destacadas empresas ligadas aos seguros em várias atividades como são:

Grupo Ageas, AIG, Arag, Asisa, Azuaga, Bupa/Sanitas, Caravela, Fidelidade, Generali Tranquilidade, Hagel, Hiscox, Lusitania, Metlife, Mgen, Planicare, Prévoir, Real Vida, Zurich, April, Diagonal, Concentra, Hispania, Innovarisk, MDS, Planeia, Methodus, Mudey, NuVu, Sabseg, Safebrok, Segup, Seguramos, Semper, Special Insurance, Specialty Risks, Uthere, Cleva, Frank, i2sBrokers, Libax, lluni, Contisystems, Crafteer, Gemese/Milénia, Habic, Broseta, CCA Law Firm, SPS Advogados, AdvanceCare, Future Healthcare, Mediplus, Caetano Automóveis, Carglass, Expressglass, Glassdrive e ADStrategy Global.

As inscrições estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026, ou clicando aqui.