Mais de metade dos executivos recusaria promoção se prejudicasse bem-estar

Mais de metade dos executivos sinalizam que recusariam uma promoção, caso este avanço na carreira tivesse um impacto negativo no seu bem-estar. De acordo com um novo estudo da Page Executive (com base em respostas de mais de 14 mil executivos de todo o mundo), verifica-se atualmente uma “evolução para decisões de carreira mais conscientes“.

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“Cerca de 58% dos executivos afirmam que recusariam uma promoção, caso esta tivesse um impacto negativo no seu bem-estar. Os dados refletem uma evolução para decisões de carreira mais conscientes, ciclos de permanência mais curtos e uma valorização crescente da experiência global de liderança, em detrimento de aspetos puramente financeiros”, sublinha a consultora de recursos humanos, na análise que foi divulgada esta terça-feira.

Por outro lado, a Page Executive frisa que o mercado executivo europeu apresenta, neste momento, “elevados níveis de mobilidade e abertura à mudança”. Em concreto, 90% dos executivos dizem-se abertos a novas oportunidades profissionais e quase metade encontra ativamente à procura de uma nova função.

“Mais do que a progressão na carreira ou a remuneração, fatores como propósito, cultura organizacional e bem-estar assumem um peso crescente nas decisões profissionais“, realça a consultora de recursos humanos.

Assim, há a frisar que, embora a remuneração continue a ser um “elemento importante” na atração e retenção de executivos, “são a cultura organizacional e a qualidade da liderança que determinam, em última análise, a capacidade das empresas” para recrutar, envolver e fidelizar este talento.

Por exemplo, na Europa, ainda que 70% dos líderes afirmem estar satisfeitos com o seu pacote remuneratório, para 44%, a remuneração representa apenas um dos vários fatores determinantes para a satisfação profissional, segundo este novo estudo.

Já quanto à Inteligência Artificial, o novo estudo mostra que esta tecnologia está “cada vez mais integrada nas funções dos executivos”. Tanto que cerca de 77% dos líderes que utilizam ferramentas de IA indicam ganhos de produtividade a nível individual.

Porém, apenas 67% identificam melhorias de produtividade ao nível da organização e apenas 53% observam um aumento da qualidade global do trabalho. “Os resultados sugerem que o verdadeiro fator diferenciador já não é a adoção da tecnologia, mas a capacidade das empresas para converter essas ferramentas em valor organizacional mensurável e sustentável“, lê-se na análise publicada esta terça-feira.