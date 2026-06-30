Mais de um milhão de imigrantes em Espanha pediu regularização em processo extraordinário
Governo de Sánchez quer investir 500 milhões de euros no primeiro ano de implementação do plano que vai permitir a regularização de milhares de imigrantes em Espanha.
Mais de um milhão de imigrantes pediu a regularização da situação em que vivem em Espanha ao abrigo de um processo extraordinário lançado em 16 de abril, revelou esta terça-feira o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
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O prazo para apresentar pedidos de regularização termina esta terça-feira, dia 30 de junho, e “mais de um milhão” de pessoas iniciaram o processo, demonstrando que esta era uma medida necessária, afirmou Sánchez. “Queremos que o mundo veja Espanha como um país que respeita, protege e garante os direitos humanos“, acrescentou.
O líder do Governo espanhol defendeu que este processo de regularização extraordinário é “uma decisão boa para a economia” do país e reconheceu que há “desafios” relacionados com a integração.
Sánchez falava em Madrid, na abertura de um evento do Governo em que será apresentado um “Plano de Integração e Cidadania”, a que o Executivo pretende destinar 500 milhões de euros no primeiro ano de implementação, segundo revelou o próprio primeiro-ministro.
A primeira medida do plano é o processo de regularização extraordinário iniciado em abril e que visa dar autorização de residência e trabalho a imigrantes que já vivem em Espanha.
O plano está composto por quatro eixos, 16 medidas e 10 objetivos a cumprir até 2030, como uma estratégia de mobilidade laboral para abrir vias legais e seguras de imigração ou a criação de uma agência estatal de “mobilidade humana”, disse o primeiro-ministro.
Quando anunciou o processo extraordinário de regularização, o Governo espanhol estimou que podia abranger meio milhão de pessoas. Estimativas de organizações não-governamentais (ONG) reveladas nas últimas semanas dizem que o número final pode chegar a 1,3 milhões.
Este processo destina-se a estrangeiros sem antecedentes penais que tenham entrado em Espanha até 31 de dezembro de 2025 e que certifiquem uma permanência ininterrupta de cinco meses no país.
ONG e também entidades oficiais apontam que cerca de 80% ou mais dos imigrantes que vivem em situação irregular e vão beneficiar deste processo são oriundos da América Latina, incluindo o Brasil.
O processo extraordinário de regularização de imigrantes em Espanha teve o apoio de ONG, da Igreja Católica, dos sindicatos e das associações empresariais e foi criticado pelos partidos de direita e de extrema-direita, assim como outros países da União Europeia (UE).
Em resposta, Sánchez aconselhou os homólogos da UE, na semana passada, no final de um Conselho Europeu, a falarem com o Vaticano sobre este tema. “Quem vive no nosso país e está a contribuir para o seu desenvolvimento económico, merece ter os mesmos direitos que qualquer outro cidadão”, afirmou.
Sánchez tem sublinhado os estudos que certificam e destacam o contributo da imigração para o bom desempenho da economia de Espanha, das que mais cresce neste momento na União Europeia, num país que, envelhecido e “sem novas pessoas a trabalhar”, verá “a prosperidade travada”.
Tem também defendido os protocolos assinados com países africanos, que têm diminuído a chegada de pessoas a Espanha de forma irregular nas embarcações conhecidas como ‘pateras’.
“É um prazer falar, debater e partilhar as experiências de êxito da política migratória que tem Espanha porque penso que temos muito a dizer. E se têm dúvidas, que falem com o Vaticano”, afirmou, no final do último Conselho Europeu.
Durante uma visita a Espanha, de 6 a 12 de junho, o Papa Leão XIV pediu à Europa um “exame de consciência” em relação à imigração e apelou ao acolhimento e integração dos migrantes, colocando “a dignidade humana” no centro das políticas.
Nos mesmos dias, o comissário europeu para a Administração Interna e Migração, Magnus Brunner, considerou que a Espanha enviou um “mau sinal” ao regularizar centenas de milhares de imigrantes.
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