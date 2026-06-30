Movistar, reconhecida como a rede móvel com melhor cobertura e experiência global em Espanha no relatório de cobertura móvel da Associação Espanhola de Consumidores

A Associação Espanhola de Consumidores apresentou o ‘Relatório Nacional de Cobertura Móvel 2026’, um guia independente destinado a ajudar os cidadãos a escolher o operador móvel que melhor se adequa às suas necessidades, com base no local onde vivem, como se deslocam e como utilizam a sua ligação.

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O estudo analisa as principais redes e marcas disponíveis no mercado espanhol e destaca aquelas que oferecem um melhor equilíbrio entre alcance de cobertura, velocidade de navegação, estabilidade da ligação, qualidade 5G e preço.

A organização recorda que em Espanha existem apenas quatro operadores com a sua própria rede – Movistar (Telefónica), Vodafone, MasOrange (que integra as marcas Orange e Yoigo) e Digi – e que todas as outras marcas do mercado trabalham com o apoio de uma destas quatro redes. Por esta razão, indica que saber em que infraestrutura cada empresa se baseia é tão importante quanto comparar preços ao contratar.

Como referiu, o relatório foi elaborado através de análise documental, revisão dos mapas oficiais de cobertura dos operadores, contraste com relatórios independentes de medição de rede, características declaradas pelas empresas e adaptação a diferentes perfis de utilização. A Associação Espanhola de Consumidores esclarece que o trabalho não substitui uma medida individualizada em cada agregado familiar, mas oferece orientações úteis para facilitar decisões contratacionais mais informadas.

Entre as principais conclusões, o estudo confirma que a cobertura móvel em Espanha é uma das mais completas da Europa: as quatro redes com a sua própria infraestrutura ultrapassam 99% da cobertura populacional em 4G, pelo que as diferenças relevantes não são tanto na existência de sinal ou não, mas na qualidade real do serviço – velocidade, Estabilidade e comportamento da rede nos momentos de maior influência—. Apenas algumas áreas isoladas com dificuldades orográficas estão fora do alcance habitual das antenas.

A associação alerta que o sinal marcado pelo telefone não garante uma boa experiência por si só. A capacidade de cada rede depende do espectro disponível e da gestão do tráfego, e aqui surge um fator pouco conhecido do consumidor: o APN. As grandes marcas dão prioridade ao seu próprio tráfego, enquanto muitas marcas de baixo custo que alugam a mesma rede podem ficar para trás em tempos de congestionamento, oferecer 5G mais limitado ou restringir a voz HD, mesmo que apresentem a mesma cobertura aparente que a rede-mãe.

O relatório destaca ainda a transformação do mercado durante 2026. A Digi continua a implementar a sua própria rede – já ultrapassa as 10.000 antenas – mas ainda assim combina a sua infraestrutura com a da Movistar através de um acordo nacional de roaming, que lhe permite garantir cobertura praticamente em todo o território. Por seu lado, a integração técnica das redes Orange e Yoigo dentro da MasOrange está a redefinir o mapa de qualidade em muitos locais.

Como novidade, a Associação Espanhola de Consumidores propõe a criação de um Índice de Transparência da Cobertura, uma ferramenta destinada a avaliar a clareza da informação que cada empresa oferece ao consumidor antes de contratar. Este índice avaliaria aspetos como a fiabilidade dos mapas de cobertura, informações sobre a rede onde cada marca opera, as restrições reais do 5G e da voz HD em tarifas de baixo custo, priorização do tráfego e condições de roaming.

A entidade insiste que o melhor operador não é o mesmo para todos os utilizadores: depende da localização, do tipo de utilização e do orçamento. Uma pessoa que vive num ambiente rural irá dar prioridade à divulgação e à disponibilidade; um utilizador urbano intensivo valorizará a velocidade e o 5G; E quem procura poupança encontrará marcas de baixo custo com muito boa relação qualidade-preço nas mesmas redes.

Na secção ‘Melhor cobertura e experiência global de rede’, a Movistar (Telefónica) aparece, a Orange (MasOrange) em segundo, a Vodafone em terceiro, a Yoigo (MasOrange) em quarto e a Digi em quinta. No caso de

‘Melhor Rede 5G (Disponibilidade e Velocidade)’ A lista do relatório reflete esta ordem: Movistar — maior velocidade, melhor experiência de vídeo e maior disponibilidade de 5G; Laranja; Vodafone; Yoigo; e Digi.

Em ‘Melhor cobertura em zonas rurais e de baixa densidade’: Movistar; Laranja; Vodafone; Digi; e Yoigo. ‘Melhor rede para jogos e baixa latência’: Laranja — melhor estabilidade e latência sob carga; Movistar – alta fiabilidade da ligação; Vodafone; Yoigo; e Digi. Finalmente, na secção ‘Melhor relação qualidade-preço (marcas de baixo custo)’: O2 (rede Movistar, mesma prioridade da empresa-mãe); Digi (rede própria + Movistar, preços muito apertados); Simyo (rede MasOrange, mesma APN que Orange); Pepephone (rede MasOrange); e Lowi / Finetwork (rede Vodafone).

A Rede Movistar é utilizada pela Movistar, O2, Digi (combinada com a sua própria rede), Ion Mobile, Lobster; a Rede Vodafone: Vodafone, Lowi, Finetwork; a Rede MasOrange: Orange, Yoigo, Simyo, Jazztel, Pepephone, MásMóvil, Lebara, Lycamobile, Euskaltel, R; e a Digi Network: Digi (rede própria em desdobramento, reforçada com roaming Movistar).

RECOMENDAÇÕES

A associação recomenda, antes de contratar, verificar a cobertura real em casa, local de trabalho e rotas habituais, não apenas o âmbito geral do operador; consulte os mapas oficiais de cobertura de cada empresa, lembrando que são indicativos e refletem a disponibilidade, não a qualidade do serviço; identificar em que rede cada marca de baixo custo trabalha, uma vez que grande parte da experiência real depende disso; verificar se a tarifa inclui voz 5G e HD, especialmente em operadores de baixo custo, onde por vezes são limitadas; para zonas rurais ou viagens de carro, priorizando o alcance e a disponibilidade em detrimento da velocidade máxima; para uso urbano intensivo (vídeo, teletrabalho, videochamadas), priorizar a velocidade, estabilidade e disponibilidade 5G; aproveitar a ausência de permanência e portabilidade para mudar de operador caso a experiência real não corresponda às expectativas; e ter em conta o preço final após a promoção de boas-vindas, e não apenas o dos primeiros meses.

“A cobertura móvel é um serviço essencial hoje em dia, e o consumidor merece poder escolher com informações claras e comparáveis. O melhor operador não é o mais caro nem o mais promissor, mas sim aquele que melhor funciona onde vive e se muda. É por isso que apelamos a mapas de cobertura mais fiáveis e total transparência sobre as redes por trás de cada marca”, concluiu Miguel Ángel Ruiz, presidente da Associação Espanhola de Consumidores.