Mundial 2026: Vitória de Brasil frente ao Japão vista, em média, por 274 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo que opôs Brasil e Japão terminou com 2-1. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 274.572 telespectadores, na Sport TV 1 e Sport TV 5, pelas 18h — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

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Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo contou com um total de 2.249.337 visualizações no próprio dia da partida, de acordo com os dados vistos pelo +M.

Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 571.701 visualizações pelas 19h50. Em comunicado, a LiveModeTV destacou que registou um pico de 571.621 dispositivos simultâneos, tornando-se a live com “maior audiência da história do YouTube em Portugal”.

Voltando à televisão linear, o outro único jogo do dia foi entre Alemanha X Paraguai, emitido pelas 21h30 na Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 215.714 telespectadores.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.311.424 indivíduos. Já o menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

Nestes 19 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 21 milhões e 969 mil telespectadores. Dá uma média de 1 milhão e 156 mil por dia.

A TVI captou 28% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 6 milhões e 228 mil. A SIC conta com 22% — cerca de 4 milhões e 811 mil –, a Sport TV 5 captou 21% da audiência — cerca de 4 milhões e 527 mil indivíduos, valor semelhante à RTP 1 que conta com 21% — 4 milhões e 518 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 8% — 1 milhão e 839 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de 0,2% e 0,01% respetivamente.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 51% do total.