Porto disputa o título de Capital Verde Europeia 2028 com mais quatro cidades

O Porto está entre as cinco cidades finalistas, de um total de 17 candidaturas elegíveis, selecionadas pela Comissão Europeia para disputar o título de Capital Verde Europeia 2028. A Invicta junta-se a Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biała (Polónia), Košice (Eslováquia) e Zaragoza (Espanha).

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“Estamos felizes pelo facto de termos passado esta primeira etapa da avaliação – que sabemos ser bastante exigente – e vamos continuar a trabalhar para mostrar que o Porto não é apenas uma cidade candidata a um galardão europeu“, afirmou a vice-presidente da Câmara do Porto, Catarina Araújo citada em comunicado. “É uma cidade comprometida com uma transição verde justa, com melhor qualidade de vida para todos e com respostas concretas aos desafios climáticos”, acrescentou.

A autarca, que também detém o pelouro do Ambiente e da Sustentabilidade, considera que “o que distingue o Porto é a forma integrada como tem vindo a trabalhar a sustentabilidade: água, clima, biodiversidade, mobilidade, energia, espaço público e envolvimento dos cidadãos não são áreas isoladas, mas peças da mesma visão de cidade”.

As cidades finalistas foram selecionadas com base nas suas realizações e ambições para responder aos desafios urbanos colocados pelas alterações climáticas, pela poluição e pela perda de biodiversidade.

A avaliação das candidaturas é realizada por um painel de peritos independentes, que analisa o desempenho das cidades em sete áreas ambientais: qualidade do ar, gestão da água, biodiversidade, áreas verdes e uso sustentável do solo, resíduos e economia circular, ruído, mitigação das alterações climáticas e adaptação às alterações climáticas.

Na avaliação divulgada pela Comissão Europeia, o painel considera que “o Porto obtém uma pontuação elevada em todos os domínios da sustentabilidade urbana, especialmente na gestão da água e na adaptação às alterações climáticas”.

“Ao longo da última década, a cidade reforçou a resiliência e a sustentabilidade da água em meio urbano através da modernização de infraestruturas, da restauração de ecossistemas e de um envolvimento ativo da comunidade. O Porto adota uma visão holística para assegurar que os esforços de sustentabilidade se reforçam mutuamente”, acrescentam os peritos.

A decisão final será conhecida após a última fase de avaliação, marcada para outubro. Em 2024, Guimarães foi eleita Capital Verde Europeia 2026, tornando-se a segunda cidade portuguesa a conquistar o título, depois de Lisboa, distinguida como Capital Verde Europeia 2020.