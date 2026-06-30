Recrutamento

Procurar emprego “não é uma experiência fácil”. Novo portal usa IA para ajudar candidato

Clan fez "investimento muito grande" na renovação do portal de emprego, no qual IA ajuda agora a fazer CV, a encontrar oportunidades de emprego adequadas e até nas primeiras entrevistas.

Encontrar uma nova oportunidade de trabalho “não é uma experiência fácil”, mas a Inteligência Artificial (IA) promete ajudar — da construção do currículo à procura das vagas mais adequadas –, no renovado portal da consultora de recursos humanos Clan. Ao ECO, o chief operating officer, André Ribeiro Pires, adianta que este “investimento muito grande” é feito também por uma questão de competitividade, uma vez que este é, assegura o próprio, o primeiro portal português com este tipo de tecnologia em todo o percurso do candidato.

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Já usávamos a Inteligência Artificial nos nossos processos internos. A partir do momento em que chega uma candidatura, usamos esta tecnologia para a análise e triagem de currículos para encontrar mais rapidamente as pessoas para as vagas. Esta nova plataforma mantém esse lado e agora abre-o também ao candidato“, explica o responsável.

No novo portal do Clan, a Inteligência Artificial atua em três grandes fases: na construção do currículo, no match entre o candidato e as vagas, e até numa primeira entrevista.

No que diz respeito à primeira dessas etapas, André Ribeiro Pires refere que há pessoas que não avançavam com a procura de um novo emprego porque não tinham o currículo pronto. No portal renovado — cujo acesso é gratuito –, o candidato tem apenas de indicar em linguagem natural ao agente de IA que experiência profissional já tem e a ferramenta tecnológica vai ela mesmo criando o currículo.

Há também a possibilidade de o candidato carregar o currículo para a plataforma e a IA “lê e organiza a informação, identifica competências e a experiência“, realça o Clan.

Por outro lado, o COO do Clan reconhece que, para o candidato, era também difícil encontrar as oportunidades certas, tendo em conta o vasto leque disponível (e com diferentes designações). Agora, o agente de IA analisa as competências do candidato e aponta as vagas mais compatíveis, dando prioridade às oportunidades mais próximas da localização do candidato. No novo portal, apresenta-se mesmo um indicador do grau de adequação a cada vaga.

Além disso, há uma assistente virtual, a Ana, que acompanha o candidato em todo o processo e que até lhe faz uma primeira entrevista, recolhendo informação que, depois, é útil ao recrutador humano, nas interações seguintes. “A Ana ajuda a procurar e a filtrar ofertas, sugere vagas com base no perfil e acompanha o processo de candidatura”, detalha o Clan.

“Acelera todo o processo”, salienta, por sua vez, André Ribeiro Pires, que adianta que o feedback deste novo portal (está online há dez dias) tem sido “muito bom“, tanto em resultados quantitativos (isto é, o número de matches conseguidos), como em termos qualitativos.

Questionado sobre a razão de o Clan ter feito esta aposta, o COO aponta duas razões. “Sabemos que a candidatura de emprego não é uma experiência fácil. Não mudamos de emprego por impulso. Se não for fácil encontrar oportunidades e ficarmos muito tempo sem feedback, perde-se a vontade”, assinala André Ribeiro Pires.

Quem tiver mais candidatos consegue fechar mais processos. Conseguimos, assim, dar resposta mais rápida ao cliente, até porque estamos numa fase em que continua a haver mais procura do que oferta.

André Ribeiro Pires

COO do Clan

Já a segunda razão tem que ver com o próprio negócio do Clan. “Quem tiver mais candidatos consegue fechar mais processos. Conseguimos, assim, dar resposta mais rápida ao cliente, até porque estamos numa fase em que continua a haver mais procura do que oferta”, explica o responsável, que garante que este é o primeiro portal de emprego que incorpora esta tecnologia desta forma.

Segundo o responsável, este investimento “muito grande” — André Ribeiro Pires não revela, para já, valores — funciona melhor do que as campanhas tradicionais de angariação de candidatos, pelo que contribui para a competitividade desta consultora de recursos humanos.

Além da aposta na Inteligência Artificial, no renovado portal de emprego do Clan estão disponíveis novas ferramentas gratuitas de apoio à decisão de quem procura emprego, como calculadoras de salário líquido.

O Clan é uma consultora de recursos humanos com mais de três décadas de experiência. Até 2025, era conhecida como Multipessoal, mas no arranque do ano passado assumiu o nome da sua plataforma online de recrutamento, marcando um processo de transformação.

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