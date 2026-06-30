Receitas do turismo sobem 6% em maio. Dormidas no Alentejo lideram

O turismo em Portugal terá crescido em maio quer em número de turistas quer em receita arrecadada. As receitas totais provenientes do turismo cresceram 5,8% para 755,7 milhões de euros em maio, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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O alojamento turístico registou 3,3 milhões de hóspedes, mais 3,9% do que em igual período do ano passado, e oito milhões de dormidas, o que significa uma subida de 2,8% em termos homólogos.

Os turistas residentes em Portugal voltaram a impulsionar o setor no quinto mês do ano. “O crescimento das dormidas resultou de contributos positivos, tanto dos residentes como dos não residentes. As dormidas de residentes aumentaram 7,6% (após -1,2% em abril), atingindo 2,1 milhões, enquanto as de não residentes cresceram 1,1% (após +1,0% em abril), totalizando 5,9 milhões”, lê-se no relatório do INE.

Quanto aos proveitos de aposento, que compreende os valores cobrados pelas dormidas de todos os hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, chegaram aos 575,1 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento homólogo de 4,8%, segundo o organismo de estatística português.

E onde preferiram ficar esses turistas? A região da capital e a algarvia continuam a dominar, mas as zonas mais rurais estão a ganhar predominância. Em maio, os maiores aumentos do número de dormidas voltaram a registar-se no Alentejo (+10,0%) e norte (+6,7%). Por sua vez, na Região Autónoma da Madeira e no este e Vale do Tejo observaram-se os maiores decréscimos (-2,2% e -1,5%, respetivamente). Algarve (26,3%), a Grande Lisboa (23,6%) e o norte (19,1%) concentraram, em conjunto, a maioria (69%) do total de dormidas.

Pódio estrangeiro é do Reino Unido, Alemanha e EUA

Entre os dez principais mercados emissores, os mercados brasileiro e alemão destacaram-se com os maiores crescimentos (+9,3% e +8,6%, respetivamente), embora os turistas britânicos se mantenham na liderança, com uma quota de 19%. A completar o pódio, depois do Reino Unido e da Alemanha, surge o mercado norte-americano, com uma quota de 11,2% do total e um acréscimo de 5,2%. Por outro lado, França teve a maior queda (-11,3%).

No mês passado, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) fixou-se em 84 euros (+0,7%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 130,9 euros (+2,4%).