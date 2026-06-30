Relógios com história, modelos descontinuados e designs difíceis de encontrar ganham destaque no mercado de luxo

O regresso de ‘O Diabo Veste Prada’ reativou algo mais do que nostalgia por Miranda Priestly, pelos corredores da Passerelle ou por aquele imaginário em que a moda funciona como uma linguagem de poder, aspiração e pertença. O seu regresso coincide com uma época em que o luxo volta a olhar para o vintage.

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Quase duas décadas após o lançamento do primeiro filme, o contexto do luxo mudou significativamente. A novidade continua relevante, mas coexiste cada vez mais com o interesse por designs icónicos, referências descontinuadas e objetos com história anterior.

Neste cenário, os seminovos deixaram de ocupar um lugar secundário para se consolidar como uma das vias de crescimento mais interessantes do setor. Vários relatórios setoriais sugerem que o mercado global de revenda poderá atingir 310.000 milhões de euros até 2030.

O aumento dos ‘usados’ coincide com o aumento do peso dos consumidores mais jovens no mercado de luxo. Segundo a McKinsey, os gastos da Geração Z estão a crescer duas vezes mais rápido do que as gerações anteriores e espera-se que ultrapassem os dos baby boomers até 2029. Este crescimento é parcialmente explicado pela transferência de riqueza destes últimos para a Geração Z e os millennials.

No entanto, atrair estes novos consumidores está a tornar-se cada vez mais complexo. São gerações com mais acesso à informação, mais opções de compra e maior capacidade de detetar discursos de marca inautênticos. Além disso, para a Geração Z e millennials, a exclusividade tornou-se um dos principais fatores para o aumento dos seus gastos em luxo, segundo dados do relatório The State of Fashion 2026.

Esta procura por diferenciação ajuda a explicar o crescimento do mercado de segunda mão, onde os jovens consumidores têm acesso a peças icónicas. Na moda, este fenómeno reflete-se no interesse por marcas como Chanel, Dior ou Loewe, cujas peças mais reconhecidas mantêm uma forte capacidade de atrair no mercado de luxo em segunda mão.

Os dados também introduzem uma nuance relevante. No caso de pessoas com menos de 35 anos, a natureza diferencial de uma peça pesa mais como motivação para comprar na revenda do que entre compradores mais velhos. Numa altura em que a moda e o luxo voltam a olhar para os seus ícones, possuir uma peça com história torna-se também uma forma de construir um estilo pessoal. Não se trata apenas de aceder a uma marca, mas de encontrar designs com identidade ou modelos que já não estão disponíveis. Um comportamento que também se traduz em categorias como alta relojoaria e joalharia, onde o interesse por peças com uma longa história continua a crescer.

CONFIANÇA

O crescimento do mercado de ‘usados’ tem sido acompanhado por controlos mais rigorosos sobre a autenticidade, proveniência e estado de conservação das peças, o que contribuiu para gerar maior confiança neste tipo de aquisição.

Este requisito é especialmente relevante na relojoaria. Um relógio com uma vida anterior permite o acesso a modelos icónicos, referências descontinuadas ou peças de colecionador que mantêm o seu valor precisamente devido à sua trajetória. Mas, ao mesmo tempo, requer garantias: revisão técnica, rastreabilidade, certificação e conhecimento especializado.

Propostas como o RABAT Certified Pre-Owned respondem a este novo contexto de luxo, combinando certificação, autenticação e revisão técnica para oferecer relógios usados e vintage com garantias. Através de acompanhamento especializado, a empresa permite o acesso a relógios com história, transferindo para o mercado da segunda vida os mesmos códigos que definem a alta relojoaria: precisão, transparência e respeito pelo verdadeiro valor de cada peça.

Esta ascensão do ‘usado’ confirma uma nova forma de compreender o luxo, menos ligada à ideia de estreia e mais próxima de critérios, autenticidade e permanência. Na moda, joalharia ou relógios, o valor de uma peça já não depende apenas da sua novidade, mas da sua capacidade de reter significado, despertar desejo e continuar a dialogar com o presente.