Rendimentos com impostos e taxas de supervisão puxam por subida de 50% nos lucros da CMVM

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) registou lucros de 2,9 milhões de euros em 2025, subindo 50% em relação ao ano anterior. Foi o sexto ano seguido de lucros para o regulador da bolsa liderado por Luís Laginha de Sousa.

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Este desempenho deveu-se sobretudo ao aumento dos rendimentos com impostos e taxas de supervisão, que cresceu quase 10% para 29,4 milhões de euros, segundo revela no Relatório Anual de 2025 publicado esta terça-feira.

Já os gastos com o pessoal subiram 5% para 16,9 milhões, enquanto os fornecimentos e serviços externos custaram mais 22,9% para 4,5 milhões, um disparo que a CMVM associa a mais gastos com tecnologias.

A entidade reguladora adianta que os rendimentos financeiros caíram quase 9% para 900 mil euros, em resultado da “evolução negativa das taxas de juro dos CEDIC e dos CEDIM”, o que resultou “num decréscimo de rendimentos ao nível da gestão de tesouraria da CMVM”.

CMVM alcança sexto ano seguido de lucros

Fonte: CMVM

Do ponto de vista do balanço, a CMVM manteve uma situação líquida muito positiva, com os capitais próprios a melhorarem para 69,2 milhões de euros, refletindo o aumento do ativo para 73 milhões de euros, enquanto o passivo praticamente estabilizou nos 3,9 milhões.

Para 2026, entre os objetivos da CMVM estão o lançamento de várias medidas para reforçar a confiança dos investidores, incluindo o lançamento da app do investidor e o alargamento do comparado a fundos de investimento, entre outras iniciativas.

Também conta lançar uma proposta ao Governo relativa à conta de poupança e investimento individual (em linha com as recomendações da Comissão Europeia) e outras medidas para fomentar o mercado de capitais.

(Notícia atualizada às 12h20)