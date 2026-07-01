5 coisas que vão marcar o dia

A inflação na zona euro, a dívida pública portuguesa, dados do emprego e desemprego, as audições parlamentares acerca da nova lei do Tribunal de Contas, e as explicações de Centeno sobre a nova sede do Banco de Portugal à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública marcam a agenda desta quarta-feira.

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Qual foi a inflação na zona euro em junho?

O Eurostat divulga esta quarta-feira a sua estimativa rápida da inflação na zona euro referente a junho, numa altura em que os preços da energia têm sido o principal fator de pressão sobre os preços. Em maio, a taxa de inflação homóloga na Zona Euro avançou para 3,2%, sendo que Portugal foi um dos 11 Estados-membros da UE em que a inflação homóloga baixou em maio face a abril, tendo passado de 3,3% para 3,1%.

Quanto deve o Estado português?

O Banco de Portugal publica os dados mais recentes sobre a dívida pública. Em abril, a dívida pública totalizou os 287,1 mil milhões de euros, devido a uma maior procura por certificados de aforro e ao crescimento dos títulos de dívida.

Nova lei do Tribunal de Contas em debate na Comissão da Reforma do Estado

A Comissão da Reforma do Estado promove esta quarta-feira, às 9h00, duas audições dedicadas à nova lei do Tribunal de Contas (TdC), que passa a dispensar o visto prévio para contratos públicos de valor elevado. O professor Rui Medeiros, da Faculdade de Direito da Católica, é o primeiro a ser ouvido, seguindo-se a audição do professor Pedro Gonçalves.

Como estão o emprego e o desemprego em Portugal?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego relativas a maio. O desemprego caiu em abril, fixando-se em 5,7%. Já a população empregada aumentou 2,3%, abrangendo mais de 5,3 milhões de pessoas.

COFAP ouve Mário Centeno

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), às 12h00, ouve Mário Centeno sobre a compra da nova sede do Banco de Portugal. Em causa está a decisão de avançar com um contrato-promessa de compra e venda de terrenos e edifícios nos antigos terrenos da Feira Popular, em Lisboa, numa operação concretizada já na fase final do mandato de Centeno.