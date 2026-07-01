Advocatus

Abreu Advogados assessora Movit na aquisição da carteira de clientes da NCL avaliada em 4,3 milhões de euros

Assessoria jurídica da Abreu Advogados abrangeu a transferência de ativos operacionais e das relações contratuais associadas à atividade da NCL no Porto e em Lisboa.

A Abreu Advogados assessorou a Movit na aquisição da carteira de clientes da NCL, numa operação avaliada em 4,3 milhões de euros, que permite à empresa reforçar a sua atividade no negócio aéreo e marítimo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A operação envolveu a transferência de ativos operacionais e da totalidade das relações contratuais associadas às operações da NCL no Porto e em Lisboa, consolidando a presença da Movit no setor da aviação, marítimo e transportes.

A Abreu Advogados atuou como lead counsel da Movit, prestando assessoria jurídica no âmbito da estruturação e execução da transferência dos ativos operacionais, bem como das relações contratuais ligadas à atividade da NCL em Portugal.

A equipa da Abreu Advogados foi liderada pelo sócio contratado Diogo Pessanha e contou com a intervenção da Associada Sénior Cláudia Ribeiro da Silva e das Associadas Gabriela Almeida Picanço e Rosário Mexia Alves.

A transação teve início em maio de 2026 e foi concluída em junho de 2026, representando um passo relevante na estratégia de crescimento da Movitlog e no reforço da sua capacidade de resposta nos segmentos aéreo e marítimo, designadamente nas operações do Porto e de Lisboa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Abreu Advogados assessora Movit na aquisição da carteira de clientes da NCL avaliada em 4,3 milhões de euros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PJ detém suspeitos de fraude de 50 milhões ao Santander

Advocatus,

A investigação incide nomeadamente sobre um esquema de phishing. Foram desviados cerca de 50 milhões de euros do banco Santander. Parte do dinheiro foi branqueada em Portugal.