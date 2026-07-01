Abreu Advogados assessora Movit na aquisição da carteira de clientes da NCL avaliada em 4,3 milhões de euros

A Abreu Advogados assessorou a Movit na aquisição da carteira de clientes da NCL, numa operação avaliada em 4,3 milhões de euros, que permite à empresa reforçar a sua atividade no negócio aéreo e marítimo.

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A operação envolveu a transferência de ativos operacionais e da totalidade das relações contratuais associadas às operações da NCL no Porto e em Lisboa, consolidando a presença da Movit no setor da aviação, marítimo e transportes.

A Abreu Advogados atuou como lead counsel da Movit, prestando assessoria jurídica no âmbito da estruturação e execução da transferência dos ativos operacionais, bem como das relações contratuais ligadas à atividade da NCL em Portugal.

A equipa da Abreu Advogados foi liderada pelo sócio contratado Diogo Pessanha e contou com a intervenção da Associada Sénior Cláudia Ribeiro da Silva e das Associadas Gabriela Almeida Picanço e Rosário Mexia Alves.

A transação teve início em maio de 2026 e foi concluída em junho de 2026, representando um passo relevante na estratégia de crescimento da Movitlog e no reforço da sua capacidade de resposta nos segmentos aéreo e marítimo, designadamente nas operações do Porto e de Lisboa.