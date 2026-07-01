Airbus e ucraniana Brave1 vão acelerar tecnologias de defesa para Forças Armadas de Kiev

A Airbus Defence and Space assinou um memorando de entendimento (MoU) com a ucraniana Brave1, numa parceria que pretende acelerar o desenvolvimento e a validação de novas tecnologias militares em contexto operacional. É o primeiro acordo estratégico da Brave1 com uma empresa industrial ocidental.

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“Na Ucrânia, os ciclos de investigação e desenvolvimento medem-se em dias, e não em meses ou anos. A parceria com um líder global como a Airbus permite-nos combinar décadas de experiência aeroespacial com a nossa abordagem ágil e testada em combate. Juntos, estamos a desenvolver soluções de defesa mais rápidas e resilientes para o futuro da segurança europeia“, afirmou Iryna Zabolotna, COO da Brave1, citada em comunicado.

Em junho, a aeroespacial alemã já tinha assinado um memorando de entendimento com a SkyFall para impulsionar o ecossistema de defesa europeu e reforçar a segurança do espaço aéreo ucraniano.

Um dos objetivos da colaboração agora acordada passa pela integração das tecnologias da Airbus no programa “Test in Ukraine” da Brave1, que permite testar novos equipamentos em condições reais de combate. Os sistemas serão avaliados na linha da frente, utilizando os dados operacionais recolhidos para responder às necessidades imediatas das Forças Armadas ucranianas.

Além da cooperação tecnológica, a Airbus será um dos parceiros da “Defence Tech Valley”, uma conferência dedicada às tecnologias de defesa que se realiza em Lviv, na Ucrânia, que é considerada um dos maiores eventos europeus do setor.

“Colaborar com a Ucrânia na área da defesa significa trabalhar para a segurança coletiva da Europa. Estamos empenhados em apoiar os nossos parceiros com a nossa experiência em defesa aeroespacial, ao mesmo tempo que reforçamos as nossas capacidades através do talento e da experiência dos inovadores ucranianos”, referiu Jo Mueller, membro da comissão executiva da Airbus Defence and Space, mencionado na nota de imprensa.

A Brave1 é a coordenadora de tecnologia de defesa do governo central da Ucrânia, funcionando como uma plataforma conjunta de inovação para os ministérios, as Forças Armadas e o setor de tecnologia privado do país. A sua parceria com a Airbus surge numa altura em que a Ucrânia procura reforçar a cooperação industrial com empresas europeias e aumentar a capacidade de desenvolvimento conjunto de tecnologias de defesa.