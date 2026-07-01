Axel Springer conclui aquisição do The Telegraph

A compra pela dona do Bild e do Politico foi aprovada pelos reguladores do Reino Unido, Irlanda e Áustria. Carolin Hulshoff Pol assume o cargo de CEO do The Telegraph.

A Axel Springer concluiu oficialmente a aquisição do britânico Telegraph Media Group (TMG). O negócio, avaliado em cerca de 575 milhões de libras (aproximadamente 668 milhões de euros), foi formalizado esta terça-feira, após a luz verde das entidades reguladoras da Irlanda e da Áustria. O Reino Unido já havia aprovado a operação em abril, um mês após o anúncio do acordo.

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O Telegraph irá “beneficiar de uma transformação digital acelerada, tirar partido da Inteligência Artificial para apoiar a inovação e o crescimento, continuar a desenvolver a sua excelência jornalística e expandir-se para o mercado dos EUA“, sublinha, em comunicado, a empresa alemã. A Axel Springer é proprietária de publicações alemãs, como o Bild e o Welt, e de títulos norte-americanos como o Business Insider, Morning Brew e Politico.

Com a concretização da compra, chegam também mudanças ao leme do grupo britânico. Carolin Hulshoff Pol foi a escolhida pela Axel Springer para assumir o cargo de CEO do TMG. A executiva liderava o Bild, uma das maiores marcas de informação da Alemanha, desde novembro de 2024, não sendo ainda conhecido o seu sucessor.

Nas novas funções, trabalhará em estreita colaboração com o editor-chefe da publicação, Chris Evans, e com a restante equipa de gestão para guiar a próxima fase de crescimento do título. “O Telegraph é uma das grandes marcas de notícias do mundo, com uma tradição jornalística excecional e um claro compromisso de servir os seus leitores. É um privilégio juntar-me ao grupo num momento tão importante”, destacou a nova CEO.

Carolin Hulshoff Pol sucede assim a Anna Jones, que decidiu deixar o TMG após três anos e meio no cargo. Anna Jones irá assegurar a transição durante o verão, antes de assumir o lugar de representante da Axel Springer no conselho de administração da Awin, uma rede global de marketing de afiliados.

“A minha missão nos últimos três anos foi colocar o TMG nas mãos certas, e ter a Axel Springer como proprietária é o melhor resultado possível para este negócio“, afirmou a CEO cessante.

As alterações na estrutura não se ficam por aqui. Patrick Wehrmann vai assumir o cargo de administrador financeiro (CFO), substituindo Catherine Southgate, que ocupava a posição de forma interina. Com um percurso de mais de 25 anos na Axel Springer, Patrick Wehrmann era até agora managing director de portefólio, investimentos e análise financeira do grupo alemão, tendo também passado por empresas como a Totaljobs e a Stepstone, em Londres.

O fecho desta operação põe fim a um processo de venda que se arrastava há cerca de três anos. A indefinição começou quando o Lloyds Banking Group assumiu o controlo do TMG devido ao incumprimento de dívidas por parte da família Barclay, a antiga proprietária.

Durante este período, o histórico jornal — conhecido pela sua forte influência política e ligações tradicionais ao Partido Conservador — chegou a estar perto de passar para o controlo dos donos do Daily Mail, acabando agora por integrar o portefólio do gigante alemão dos media.