Bondalti lança OPA para tirar Ercros de bolsa
Empresa portuguesa lança nova oferta sobre a Ercros para adquirir os restantes 22,77% do capital que permanecem nas mãos dos acionistas minoritários. Operação deverá ascender a 73 milhões de euros.
A Bondalti pediu autorização à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Ercros com vista a tirar a empresa química espanhola da bolsa.
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A empresa portuguesa já controla 77,23% do capital da Ercros, na sequência da OPA voluntária concluída em março de 2026. Agora lança uma nova oferta para adquirir os restantes 22,77% do capital que permanecem nas mãos dos acionistas minoritários, correspondentes a 20,82 milhões de ações.
A Bondalti oferece 3,505 euros por ação, exatamente o mesmo preço pago na OPA voluntária anterior.
O valor máximo da operação ascende a 72,98 milhões de euros, a pagar integralmente em dinheiro.
A assembleia geral da empresa química Ercros aprovou esta terça-feira a exclusão da bolsa e ainda novos órgãos sociais. O presidente executivo da Bondalti, João de Mello, assume também a liderança da gestão da Ercros. André Côrte-Real de Albuquerque, Luís Rebelo da Silva e Agustín Franco Blasco completam a comissão executiva.
O ECO avançou que foi contratada a EY para ajudar na reestruturação da Ercros.
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Bondalti lança OPA para tirar Ercros de bolsa
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