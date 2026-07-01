Caldea encerra o maior ano da sua história com um lucro de 3,7 milhões de euros

A Caldea realizou esta semana a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da SEMTEE, durante a qual foram apresentadas e aprovadas as contas do ano financeiro de 2025. A empresa terminou o ano com os melhores resultados da sua história recente, atingindo um volume de negócios recorde de 25,3 milhões de euros e um lucro líquido de 3,7 milhões de euros, mais do dobro do ano anterior.

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O fluxo de caixa também atingiu um máximo histórico, situando-se em €7,5 milhões, consolidando a força financeira da empresa num momento chave da sua evolução.

Durante o seu discurso aos acionistas, o CEO da Caldea, Miguel Pedregal, sublinhou que os resultados obtidos confirmam o sucesso do plano estratégico de transformação iniciado em 2024. “Estamos a meio da execução do projeto Caldea Resort e podemos afirmar com orgulho que o projeto está a progredir com notável sucesso. Estamos a cumprir os prazos planeados, a manter o controlo financeiro dos investimentos e, ao mesmo tempo, a alcançar os melhores resultados económicos da nossa história recente”, afirmou.

Os resultados de 2025 refletem também o bom desempenho de todas as áreas de negócio. O spa ultrapassou os 420.000 bilhetes e gerou um volume de negócios de 17,4 milhões de euros, enquanto o Clube atingiu um volume de negócios de 4,4 milhões de euros. Bem-estar, tratamentos, catering e serviços de retalho cresceram 11% em relação ao ano anterior.

Olhando para 2026, a empresa espera aproximar-se dos 27 milhões de euros de volume de negócios e completar um dos marcos mais importantes da sua história recente: a inauguração do novo hotel e o nascimento do Caldea Resort, um novo modelo que irá integrar bem-estar, alojamento, restauração, desporto e experiências de lazer sob a mesma proposta de valor.

O ano de 2025 foi marcado pela continuidade do processo de modernização do centro. Entre as ações mais notáveis estão a reforma abrangente da lagoa exterior, concebida como uma reinterpretação dos lagos de alta montanha andorranos, a criação de uma nova barra aquática, a renovação do espaço de acesso à grande lagoa e a modernização de várias infraestruturas técnicas do complexo.

Ao mesmo tempo, a empresa iniciou os trabalhos na transformação da torre que irá albergar o futuro hotel Caldea, uma das peças centrais do projeto Caldea Resort. O estabelecimento terá 39 salas e está previsto abrir até ao final de 2026.