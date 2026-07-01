Cannes Lions: Quem são os mestres da criatividade e do marketing deste ano?

A Heineken foi considerada marca criativa de 2026. Já a LePub Milão foi distinguida como agência criativa do ano. O primeiro Lions Laureate for Marketing foi entregue a Jim Stengel.

Após a revelação dos aguardados Grand Prix, o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions distinguiu as marcas, agências e personalidades que mais marcaram a indústria no último ano. A WPP dominou como o grupo mais premiado, mas as consagrações estenderam-se a todo o globo.

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A grande vencedora do título de Agência do Ano foi a LePub Milão (Publicis). A agência conquistou dois Grand Prix, cinco leões de Ouro, dois de Prata e cinco de Bronze, impulsionada pelos trabalhos “Could Have Been a Heineken” e “The Pub That Refused to Die”, desenvolvidos para a Heineken. No total, a rede global da LePub somou 34 leões. O pódio ficou completo com a VML Nova Iorque (WPP) e a canadiana Rethink.

No campo das Agências Independentes, a Rethink conquistou o primeiro lugar, seguida pela nova-iorquina Isle of Any e pela londrina Mother.

Já entre as Agências Internas do Ano, a Apple saiu vitoriosa, superando o Google Creative Lab e a L’Oréal.

No campeonato das redes, a Ogilvy (WPP) levou o título de Rede do Ano — arrecadando 81 leões –, seguida pela VML (WPP) e pela TBWA Worldwide (Omnicom). Na Europa, a TBWA Worldwide foi a distinguida.

A Rede Independente do Ano foi atribuída à Rethink, seguida pela Mother e pela Wieden+Kennedy.

A nível de grupos globais, a WPP foi a mais premiada pelo segundo ano consecutivo, acumulando 140 leões. Como a categoria de “Companhia Criativa do Ano” foi eliminada, esta distinção não foi atribuída oficialmente.

No lado das marcas, a Heineken conquistou o prémio de Marca Criativa do Ano, ao arrecadar 31 leões — incluindo dois Grand Prix. A KitKat alcançou o segundo lugar com 11 leões, e a Ikea o terceiro com 22 leões, entre os quais um de Prata vindo de Portugal.

A multinacional AB InBev, que conta com marcas como a Budweiser e a Corona Extra, arrecadou pela terceira vez, não consecutiva, o prémio Creative Marketer of the Year.

O título de País Criativo do Ano foi entregue a França, uma escolha que reflete a dedicação histórica da nação à criatividade na publicidade, cultura e comércio.

A Carat conquistou o prémio de Rede de Media do Ano, ao arrecadar três leões de Ouro, um de Prata, dois de Bronze e três entradas na shortlist. Na lista seguiram-se a OMD Worldwide e a PHD Worldwide.

A Burson Londres (WPP) angariou o prémio de Agência de Relações Públicas do Ano. Em segundo lugar ficou a Golin Ketchum (Londres) e em terceiro lugar a Ninch Company (Buenos Aires).

O prémio Palme d’Or de produção foi atribuído à MJZ (EUA), seguida pela Biscuit Filmworks (Reino Unido) e CANADA (Espanha).

O festival celebrou também o impacto individual. Oprah Winfrey recebeu o prémio Cannes LionHeart, que distingue quem utiliza a sua plataforma para gerar um impacto duradouro no mundo.

Eddy Cue, da Apple, foi eleito Personalidade de Entretenimento do Ano, com a organização a destacar a forma como redefiniu a interação do público com a cultura através da Apple TV, Music e Podcasts. “Sob a sua liderança, a Apple não só produziu conteúdo de classe mundial, como também moldou o futuro do entretenimento através da inovação, criatividade e de um compromisso inabalável com a qualidade”, justifica Simon Cook, CEO do Lions, em comunicado.

Já Jim Stengel recebeu o inaugural Lions Laureate for Marketing. O profissional conta com uma carreira de mais de três décadas, incluindo sete anos como global marketing officer na Procter & Gamble.

“A influência de Jim Stengel estende-se muito para além das funções de marketing e das organizações que liderou. Através da sua liderança, mentoria e crença inabalável no poder do marketing criativo, moldou o pensamento e as carreiras de profissionais de marketing ao longo de gerações”, declarou Simon Cook, CEO do Lions.

Susan Credle recebeu o prémio de carreira Lion of St Mark, pela seu percurso de mais de 40 anos na indústria, que começou com um estágio na BBDO Nova Iorque. “O Cannes Lions teve o privilégio de testemunhar o brilhantismo da Susan por diversas vezes. Fez parte dos nossos Júris oito vezes, três das quais como Presidente do Júri, incluindo na categoria Titanium, e a sua influência no próprio trabalho é inegável. Ela compreende profundamente que a criatividade é mais do que um motor de progresso. É um multiplicador económico”, explica Simon Cook.

Prémios mais detalhados

Agência de Saúde do Ano:

Klick Health (Toronto)

Ogilvy Health (Nova Iorque)

21GRAMS (Nova Iorque)

Rede de Saúde do Ano:

Klick Health

Ogilvy Health

Real Chemistry

Agência do Ano

Classic — Rethink (Toronto)

Craft — TBWA\Media Arts Lab (Los Angeles)

Engagement — LePub (Milão)

Entertainment — DAVID (Nova Iorque)

Experience — VLM (Varsóvia)

Good — Motion Sickness (Auckland)

Health — Fallon (Minneapolis)

Strategy — Publicis Conseil (Paris)

Agência Independente do Ano

Classic — Rethink (Toronto)

Craft — Isle of Any (Nova Iorque)

Engagement — Special (Los Angeles)

Entertainment — Wieden+Kennedy (Cidade do México)

Experience — Wesayhi (Sliema, Malta)

Good — Motion Sickness (Auckland)

Health — Klick Health (Toronto)

Strategy — Rethink (Toronto)

Rede Regional do Ano