Capwatt capta financiamento verde de 56 milhões para produzir biometano em Itália

A empresa portuguesa Capwatt, que se dedica a soluções energéticas sustentáveis, obteve um financiamento verde de 56 milhões de euros para investir em três novas unidades de produção de biometano renovável em Itália. A participada da família Azevedo vai construir no centro e sul de Itália para obter uma capacidade conjunta de fabrico de aproximadamente 151 GWh (Gigawatt-hora) por ano de biometano.

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Para esta construção e outros investimentos previstos, a Capwatt avançou com esta operação financeira, que prevê o cumprimento de critérios de sustentabilidade. O consórcio financiador integra o ING Bank NV – Milan Branch e o UniCredit Spa, ambos na qualidade de coordenadores globais, mandated lead arrangers, bookrunners e coordenadores de empréstimos verdes, tendo o UniCredit atuado ainda como banco agente.

A operação enquadrou-se numa estrutura de project finance mais abrangente de forma a abarcar um portefólio alargado de ativos da Capwatt que vai além dos três projetos anunciados.

“O biometano renovável é uma das respostas mais concretas à dependência energética europeia, transformando subprodutos agrícolas e pecuários, não usados na cadeia alimentar em energia. É economia circular aplicada à escala industrial. A Capwatt está empenhada em ajudar os países, os organismos locais e as empresas a melhorar a sua pegada ambiental, nomeadamente nos setores agrícolas e pecuário, nos setores industriais e dos transportes, através da transformação dos seus subprodutos em energia renovável”, comentou o CEO da Prismore Capital e da Capwatt, Miguel Gil Mata, em comunicado.

Vamos continuar a investir em novos projetos de biometano renovável na Europa, nomeadamente em Portugal, Espanha, Itália e Polónia, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Estamos abertos a parcerias e operações que contribuam para cumprir o propósito nacional e europeu de acelerar a descarbonização e fomentar a economia circular. Miguel Gil Mata CEO da Capwatt

Para o responsável da Biomethane Italy, Pierlorenzo Monterisi os “projetos de produção de biometano renovável em Itália visam valorizar efluentes pecuários e subprodutos agroindustriais, produzindo não só biometano de elevada qualidade, mas também um fertilizante natural que pode ser utilizado em substituição de fertilizantes químicos”. O gestor italiano considera que estas iniciativas não só geram um impacto positivo para as comunidades locais como ajudam evitar cerca de 30 mil toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente) por ano.

O investimento em terras transalpinas encontra-se alinhado com os princípios do equador, a taxonomia europeia e os requisitos DNSH (Do No Significant Harm, que são obrigatórios para aceder a fundos europeus).

“A conclusão desta operação demonstra a capacidade da Capwatt para desenvolver projetos de biometano desde a sua conceção até ao fecho financeiro, combinando competências técnicas, industriais e financeiras numa abordagem integrada”, concluiu Naim Danji, responsável de Financiamento e Mercado de Capitais da Capwatt, na mesma nota.

Fundada em 2008, com sede da Maia e pertencente à Prismore Capital (ex-Sonae Capital Industrials), a Capwatt está presente em Portugal, México, Espanha, Itália e Polónia. Gere um conjunto de projetos de energia solar, eólica, armazenamento de energia, cogeração, biometano e metanol verde.