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Cuatrecasas assessora Qualitas Equity Funds na captação de 40 milhões de euros

Operação consistiu na utilização do passaporte europeu de gestão transfronteiriça e na estruturação de três fundos de capital de risco portugueses.

A Cuatrecasas assessorou a Qualitas Equity Funds, SGEIC, S.A. na consolidação da atividade em Portugal, como gestora de ativos em livre prestação de serviços, que inclui a captação de cerca de 40 milhões de euros, ao longo de 2026, junto de investidores nacionais.

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A operação consistiu na entrada regulatória como gestora de ativos no mercado português, nomeadamente através da utilização do passaporte europeu de gestão transfronteiriça previsto no regime Alternative Investment Fund Managers Directive e na estruturação de três fundos de capital de risco portugueses – um feeder fund português e dois fundos de fundos. A operação teve natureza transfronteiriça, entre Portugal e Espanha, e envolveu a articulação entre o regime europeu aplicável a sociedades gestoras de organismos de investimento alternativo e o regime português dos fundos de capital de risco.

A Qualitas Equity Funds é uma sociedade gestora que integra a norte-americana Ridgepost Capital, especializada em capital privado, com sede em Madrid. Fundada em 2015, a sociedade tem mais de 1.400 milhões de euros em ativos sob gestão.

A equipa da Cuatrecasas que assessorou a Qualitas Equity Funds foi liderada pelo advogado Paulo Costa Martins, de Sector Financeiro e Fund Formation Corporate, e incluiu Natacha Branco, das mesmas áreas, responsável pela estruturação regulatória, Catarina Mira Lança, de Financeiro, bem como Gonçalo Bastos Lopes, de Fiscal.

Paulo Costa Martins destaca: “tratando-se de uma situação plurilocalizada, esta operação exigiu uma articulação muito cuidada entre o enquadramento europeu aplicável às sociedades gestoras de organismos de investimento alternativo e as especificidades do regime português dos fundos de capital de risco. A solução permitiu à Qualitas desenvolver e consolidar a sua atividade em Portugal através de um modelo transfronteiriço eficiente, assegurando simultaneamente o alinhamento com as exigências regulatórias aplicáveis e com as expectativas do mercado português”.

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