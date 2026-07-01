Deloitte Legal TELLES tem quatro novos sócios

A Deloitte Legal TELLES acaba de anunciar a nomeação de quatro novos sócios. Diogo Damião, Catarina Guedes de Carvalho, João Dotti de Carvalho e Nuno Cardoso integram, a partir de agora, o colégio de sócios da Deloitte Legal TELLES, passando a firma a contar com 37 sócios, num universo de cerca de 200 advogados.

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Diogo Damião é nomeado sócio na área de Corporate, M&A e Private Equity. Com mais de 20 anos de percurso profissional, a sua prática centra-se na assessoria a clientes nacionais e internacionais dos mais diversos setores de atividade em operações de M&A e Private Equity, em processos de reestruturação societária e na estruturação e implementação de joint ventures. Acumula igualmente vasta experiência no aconselhamento e negociação de um conjunto alargado de contratos comerciais, com destaque para a distribuição comercial e franchising, fornecimento de equipamentos industriais, procurement, logística e transporte.

Catarina Guedes de Carvalho passa a sócia da área de Contencioso, Arbitragem e Reestruturação. Com cerca de duas décadas de experiência, a sua prática abrange assessoria jurídica e gestão de contratos, reestruturação e insolvência, recuperação de créditos e resolução de litígios. Tem participado em processos nacionais e transfronteiriços de elevada complexidade, assessorando empresas em dificuldades financeiras e credores em setores como a banca, o imobiliário, o automóvel e a aviação.

João Dotti de Carvalho assume a posição de sócio da área de Trabalho e Segurança Social. Ao longo de mais de 20 anos de carreira dedicados a esta área, presta assessoria a clientes nacionais e multinacionais em matérias laborais, incluindo processos de reestruturação empresarial. Destaca-se também pela sua atuação e experiência em matérias de contração coletiva de trabalho e em contencioso laboral.

Nuno Cardoso passa a sócio na área de Direito Penal, contra-ordenacional e Compliance. Com um percurso profissional de mais de 20 anos de experiência, tem liderado esta área de prática na Deloitte Legal TELLES, prestando assessoria jurídica em processos penais complexos, com particular incidência no direito penal económico e financeiro. Acompanha igualmente empresas e órgãos de administração e gestão na identificação e mitigação de riscos penais, regulatórios e reputacionais. Possui vasta experiência na condução de investigações internas, na implementação de programas de compliance e na definição de mecanismos de prevenção da corrupção, do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Destaca-se pelo rigor técnico, visão estratégica e capacidade de gerir matérias especialmente sensíveis e de elevado impacto reputacional.

Para Francisco Espregueira Mendes, Managing Partner da Deloitte Legal TELLES, “estas promoções representam muito mais do que um reconhecimento individual, pois refletem a consistência de um projeto que aposta no desenvolvimento de talento e na construção de equipas altamente qualificadas e sofisticadas, preparadas para responder aos desafios mais exigentes dos nossos clientes. Continuamos empenhados em afirmar um modelo diferenciador, que combina excelência jurídica com uma abordagem integrada e orientada para o negócio”. As nomeações traduzem a estratégia de crescimento sustentado da Deloitte Legal TELLES e constituem o reconhecimento do mérito, da especialização e da capacidade de liderança dos seus advogados. São igualmente o reflexo de uma aposta contínua no talento interno e na construção de uma advocacia de excelência, que posiciona a Deloitte Legal TELLES como parceiro estratégico e de confiança, plenamente alinhado com os desafios e objetivos dos seus clientes.