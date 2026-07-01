Descida lenta dos combustíveis “não tem razão de ser”. Governo pede ao regulador analisar preços

O Governo não vê justificação para que os preços dos combustíveis demorem mais a descer do que a subir, pelo que pediu ao regulador que analisasse estes movimentos.

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“O facto de os preços do combustível agora não estarem a descer com a mesma velocidade com que subiram… nós já pedimos à ENSE [Entidade Nacional para o Setor Energético] para olhar para esta questão“, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, numa audição sobre a fusão parcial entre Galp e Moeve, na Assembleia da República, esta segunda feira.

A ministra afirmou ainda que esta diferença “é algo que não tem razão de ser”, pelo que o Governo pretende “perceber exatamente porque é que isso está a acontecer”.

Esta semana, os preços médios da gasolina e do gasóleo mantiveram-se praticamente inalterados, apesar de, no conjunto da semana passada, a cotação do barril de petróleo registar uma queda de cerca de 10%.

Na mesma audição, a ministra avançou que o Governo está a estudar as ferramentas que tem para atuar no âmbito do negócio entre Galp e Moeve, de forma a garantir que a refinaria se mantém em solo português e tem Portugal como prioridade em situações de crise.

(Notícia atualizada com alteração ao título, que por lapso referia o regulador ERSE em vez de ENSE)