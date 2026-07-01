Desemprego recua para 5,5% em maio. É o valor mais baixo desde dezembro de 2001
Taxa de desemprego recuou tanto em termos homólogos como em cadeia. Já a população empregada voltou a engordar, abrangendo agora quase 5,4 milhões de pessoas.
Apesar do cenário internacional desafiante, o mercado de trabalho português continua a dar sinais de resiliência. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em maio, a taxa de desemprego recuou para 5,5%, sendo esse o valor mais baixo desde dezembro de 2001.
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“A taxa de desemprego situou-se em 5,5%, valor inferior aos três períodos de comparação: mês anterior (0,2 pontos percentuais), três meses antes (0,5 pontos percentuais) e mês homólogo (0,7 pontos percentuais)“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.
No total, no quinto mês do ano, havia cerca de 315 mil pessoas desempregadas, menos oito mil do que há um mês e menos 30 mil do que há um ano.
Por outro lado, a população empregada aumentou 0,4% face a abril e 2,8% em comparação com o mesmo mês de 2025, atingindo quase 5,4 milhões de pessoas.
“A taxa de emprego atingiu, em maio de 2026, o valor mais elevado desde fevereiro de 1998 (66,5%)”, acrescenta o gabinete de estatísticas.
Com esta evolução da população desempregada e empregada, a população ativa cresceu em cadeia (0,2%) e em termos homólogos (2,1%), abrangendo agora quase 5,7 milhões de pessoas. Segundo o INE, este é o valor mais elevado desde, pelo menos, fevereiro de 1998 (ano em que se iniciou a atual série estatística).
Já a população inativa diminuiu 0,2% face a abril e 2,8% face a maio de 2024, totalizando 2,4 milhões de pessoas. “A taxa de inatividade foi estimada em 29,6%, correspondendo ao valor mais baixo registado desde fevereiro de 1998”, observa o INE.
Por outro lado, a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,4%, menos 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior e menos 1,0 pontos percentuais do que há um ano. Esta taxa é a mais baixa desde fevereiro de 2011.
(Notícia atualizada às 11h24)
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