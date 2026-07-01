Despesa corrente em saúde atinge 31,87 mil milhões de euros e cresce a ritmo superior ao do PIB

A despesa corrente em saúde atingiu no ano passado 31.877,7 milhões de euros, refletindo um aumento de 9,3% da despesa pública e de 5,2% da privada, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

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De acordo com os dados estatísticos, a despesa em saúde representou 10,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e um crescimento nominal de 7,8%, que superou o do PIB (5,9%).

“Nesse ano, a despesa corrente pública representou 65,2% do total da despesa, mais 0,9 pontos percentuais do que em 2024”, destacou o INE.

Portugal foi em 2024 o sétimo país da União Europeia com “maior aumento” da despesa corrente em saúde (9,9%) e também o sétimo onde esta teve maior peso no PIB (10,2%).

“Em 2024, a despesa corrente pública representou 64,3% da despesa corrente, mais 0,4 pontos percentuais do que em 2023. Para 2025, estima-se o novo reforço da importância da despesa pública face à despesa privada, fixando-se em 65,2% (+0,9 p.p.) do total”, especificou o INE.

Entre 2000 e 2025, a despesa corrente em saúde cresceu “a um ritmo médio anual superior” ao do PIB (4,4% face a 3,6%).

O Serviço Nacional de Saúde e Serviços Regionais de Saúde mantiveram-se como principal financiador, “embora com uma perda de relevância a partir de 2011”, indicou o INE.

“Por sua vez, as famílias e as sociedades de seguros reforçaram o seu peso no financiamento do sistema de saúde”, de acordo com o relatório da Conta Satélite da Saúde, publicado online.

Na prestação de cuidados de saúde, os hospitais públicos mantiveram “um papel central”, enquanto os prestadores privados – hospitais e prestadores de cuidados de saúde em ambulatório — “ganharam expressão”. Em sentido inverso, as farmácias viram a sua importância relativa diminuir.

Em 2023, a Formação Bruta de Capital Fixo dos prestadores de cuidados de saúde aumentou 5,3%, abaixo dos 10,3% registados na economia, “com destaque para os hospitais” (públicos: 30,8%; privados: 26,4%) e para a “redução acentuada” dos prestadores privados de serviços auxiliares (-52,2%), nomeadamente laboratórios de diagnóstico”, segundo a mesma fonte.