Dívida pública sobe pelo quinto mês consecutivo para 288,7 mil milhões de euros

A dívida pública na ótica de Maastricht, que conta para Bruxelas, subiu em maio pelo quinto mês seguido, atingindo os 288,7 mil milhões de euros, o valor mais elevado em oito meses, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

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Trata-se de um aumento de 1,7 mil milhões em relação a abril. Desde o início do ano que a dívida pública mantém uma trajetória de crescimento, tendo aumentado 13,6 mil milhões de euros neste período.

Esta evolução deve-se sobretudo ao facto de o IGCP concentrar a maioria das operações de financiamento do Estado na primeira metade do ano — enquanto a segunda metade é menos intensa a este nível dada as férias de verão e o período de festas no final do ano. A agência que gere a dívida pública anunciou esta terça-feira que já assegurou 65% das necessidades de financiamento prevista para este ano.

Por outro lado, o IGCP tem registado uma nova corrida aos Certificados de Aforro, títulos de dívida dirigidos para o retalho, o que também ajuda a explicar a subida do endividamento público em 2026.

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O Banco de Portugal adianta que a subida da dívida pública em maio “refletiu, principalmente, o incremento dos títulos de dívida (mil milhões de euros), sobretudo de longo prazo, e o aumento das responsabilidades em depósitos (500 milhões de euros), maioritariamente associado à subscrição de Certificados de Aforro“.

Também revela que os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram mil milhões de euros para 24,9 mil milhões. Ou seja, em termos líquidos de depósitos, o aumento da dívida pública em maio foi de 700 milhões de euros, ascendendo a 263,8 mil milhões de euros.

Desde o início do ano, a dívida pública líquida aumentou 2,1 mil milhões.

No final do primeiro trimestre, Portugal tinha uma dívida pública que correspondia a 91% do total da riqueza produzida (PIB). O Governo espera que o rácio desça para 87,8% no final deste ano.

(notícia atualizada às 11h19)