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DLA Piper tem uma nova sócia em Portugal

Ana Isabel Vieira integra o Departamento de Corporate e M&A desde 2014 e tem experiência nas áreas de fusões e aquisições e private equity e em regulatório nos setores bancário e segurador.

A DLA Piper promoveu Ana Isabel Vieira a Sócia no escritório de Lisboa. Ana Isabel Vieira integra o Departamento de Corporate e M&A desde 2014 e tem experiência nas áreas de fusões e aquisições e private equity, em regulatório nos setores bancário e segurador e também em processos de financiamento e reestruturação. O foco do seu trabalho são transações complexas nacionais e transfronteiriças nos setores de serviços financeiros, seguros, energia, life sciences e tecnologia.

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Para Ana Isabel Vieira, “esta progressão é para mim um motivo de grande orgulho, que encaro com humildade. Desde que iniciei a minha carreira na DLA Piper que vejo como os valores da Sociedade testemunham o compromisso que toda a equipa assume perante o trabalho e os nossos clientes. Fazer parte da equipa DLA Piper é ter a certeza, a cada dia, de que estou a aprender com os melhores, na sociedade com o projeto mais entusiasmante e que ambiciona os mais elevados padrões de excelência. Por tudo isto, esta nova função só poderia ser assumida com um profundo sentimento de orgulho, lealdade e compromisso genuíno, bem como com verdadeiro otimismo em relação ao futuro e ao caminho à nossa frente.”

Para Nuno Azevedo Neves, Country Managing Partner da DLA Piper Portugal, “esta promoção é um enorme orgulho e representa um reconhecimento plenamente merecido do percurso, dedicação e contributo da Ana para o crescimento e afirmação da Sociedade. Ao longo dos anos, a Ana tem-se destacado pela excelência técnica, pela capacidade de construir relações de confiança com os Clientes e pela forma como incorpora, diariamente, os valores, a cultura e a ambição da DLA Piper. A sua progressão profissional traduz uma aposta clara no crescimento orgânico em Portugal, assim como o reforço da nossa presença em setores estruturantes que têm demonstrado um forte dinamismo nos últimos anos.”

Adicionalmente, e a nível global, a DLA Piper promoveu 62 advogados a Sócios, sendo a área de Corporate a que regista o maior número de novos Sócios, com 21 promoções; seguida da área de Contencioso, com 12 novos Sócios; 8 em Financeiro, Projetos e Reestruturação; e 7 em Propriedade Intelectual e Tecnologia. Outros grupos de prática incluem Imobiliário com cinco promoções, Assuntos Regulatórios e Governamentais com 4 novos Sócios e Laboral, Fundos de Investimento e Fiscal com duas promoções cada.

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