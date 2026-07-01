ECO e +M distinguem Moniz, Balsemão, Medialivre, Now e Observador nos prémios +Media Leaders

Os prémios foram entregues na tarde desta quarta-feira, distinguindo os projetos, empresas e pessoas que mais se destacaram no último ano na indústria dos media.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

José Eduardo Moniz, Medialivre, Francisco Pedro Balsemão, Now e Podcast Plus, do Observador. São estes os cinco vencedores da primeira edição dos +Media Leaders, iniciativa editorial do ECO e do +M que pretende reforçar a valorização da indústria da comunicação social em Portugal e colocar a criação de valor no centro da discussão sobre o futuro do setor.

Após uma primeira seleção de nomeados apresentada pela redação do ECO/+M, António Casanova (CEO da Unilever Fima & Gallo WW), Francisco Teixeira (country manager da WPP Portugal), Sofia Tenreiro (CEO da Siemens Portugal) e Miguel Coutinho (administrador e diretor-geral da Fundação EDP e do MAAT), os jurados, analisaram os argumentos e escolheram os projetos, empresas e pessoas que mais se destacaram no último ano.

Os prémios foram entregues na tarde desta quarta-feira, num encontro que reuniu os principais grupo de media do país, bem como anunciantes e agências de meios no Estúdio ECO.

Media Legacy Award – José Eduardo Moniz

José Eduardo Moniz é uma das figuras mais influentes da televisão portuguesa, com um percurso de liderança que marcou várias décadas do setor audiovisual. Após ter liderado a TVI num dos períodos mais relevantes da sua história, deixou a estação em 2009 e regressou à direção-geral em 2022, 13 anos depois.

O seu regresso consolidou um novo ciclo de afirmação da TVI, que recuperou a liderança das audiências – hoje disputadas à décima – num mercado cada vez mais competitivo e fragmentado.

A capacidade de voltar a influenciar o desempenho de um dos principais operadores de media do país – na informação, no entretenimento, em diferentes projetos e em novos formatos de distribuição — reforça a dimensão do seu legado e justifica a vitória na categoria Media Legacy.

Media Company – Medialivre

A Medialivre (ex-Cofina Media) integra alguns dos maiores e mais influentes títulos da imprensa e televisão em Portugal, como o Correio da Manhã, CMTV, Jornal de Negócios, Record e Sábado e também o Now, canal de informação lançado no verão de 2024. O grupo consolidou uma posição relevante em termos de audiência e alcance, combinando imprensa, uma posição crescente em televisão, plataformas digitais e também rádio.

Nos últimos dois anos, a estratégia tem passado pela expansão do ecossistema audiovisual e pela diversificação de receitas, com reforço do papel da CMTV e o lançamento de novos projetos, como o Now ou a CM Rádio. Num setor em transformação, a Medialivre mantém uma abordagem assente na escala, na integração de plataformas e na otimização do seu modelo comercial.

Media Business Man/Woman – Francisco Pedro Balsemão, CEO e chairman da Impresa

À frente da Impresa desde 2016, Francisco Pedro Balsemão lidera um dos maiores grupos de media portugueses, dono da SIC, Expresso e Opto. Entrou na empresa em 2009 como diretor de recursos humanos, assumiu posteriormente funções de COO e integrou a comissão executiva antes de chegar à liderança do grupo.

Enquanto gestor, tem conduzido a Impresa num período particularmente desafiante para o setor dos media, marcado pela transição digital, pela pressão sobre as receitas publicitárias e pela fragmentação das audiências. Sob a sua liderança, o grupo reforçou a aposta no digital, no streaming e na diversificação de receitas, procurando simultaneamente preservar a relevância editorial das suas marcas históricas.

Em 2025 o grupo regressou aos resultados positivos e em março, concretizou-se a entrada da Media For Europe no grupo, com uma participação de 32,934%, processo que liderou.

Francisco Pedro Balsemão manteve-se como CEO, passando a acumular também a função de chairman, cargo que foi desempenhado até à sua morte por Francisco Pinto Balsemão, o fundador do grupo.

Media Challenger – Now

Lançado no verão de 2024, o Now representa a aposta da Medialivre no reforço da sua presença no segmento da informação. A aposta num segmento altamente competitivo, o da informação, revelou-se vencedora, com o canal a tornar-se, num muito curto espaço de tempo, o terceiro canal de informação mais visto do país.

O Now surge integrado na estratégia multiplataforma da Medialivre, articulando televisão, imprensa e digital. O projeto procura reforçar a capacidade de distribuição de conteúdos informativos e captar novas audiências e anunciantes, num contexto de crescente fragmentação do consumo.

Media Innovation and Growth – Podcast Plus (Observador)

O Podcast Plus do Observador é um projeto de valorização e aprofundamento da oferta de podcasts do jornal, integrando uma lógica de conteúdos exclusivos e de maior proximidade com os utilizadores. A iniciativa reflete a aposta crescente do Observador no áudio como eixo central da sua estratégia digital.

Num contexto de evolução dos modelos de subscrição e de monetização de conteúdos, o Podcast Plus representa uma abordagem de diversificação de receitas e de reforço da relação com audiências mais fidelizadas, através de conteúdos em formato áudio com valor acrescentado.