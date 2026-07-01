EDP, Galp Energia e Jerónimo Martins são as marcas mais valiosas em 2026, segundo a OnStrategy

As marcas que mais cresceram foram a TAP, Worten e Millennium bcp.

A consultora OnStratey revelou que a EDP mantém a liderança na edição de 2026 do seu estudo anual das Marcas Portuguesas Mais Valiosas. A marca reforçou o seu valor para 3,161 mil milhões de euros (+10,1%).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na lista seguem-se a Galp Energia, que regista 2,519 mil milhões de euros (+16,2%), e a Jerónimo Martins, que consolida a terceira posição com 1,890 mil milhões de euros e com um crescimento de 17,7%. O top cinco é completado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), com 1,611 mil milhões de euros, e pelo Millennium bcp, com 1,605 mil milhões de euros.

Por sua vez, o ranking de crescimento é liderado pela TAP (+28,5%), seguido pela Worten (+27%), Millennium bcp (+25,4%), CGD (+25,4%) e Fidelidade (24,1%).

Setorialmente, a Banca e Seguros lideram em termos de crescimento. A CGD (+25,4%), o Millennium bcp (+25,4%) e Fidelidade (+24,1%) figuram entre os maiores crescimentos do top 25, acompanhados pelo Novo Banco (+11,6%) e pelo Banco BPI (+9,1%). “Esta evolução resulta da forte rentabilidade do setor, do reforço da solvabilidade, da transformação digital e da recuperação da confiança dos clientes”, explica a OnStrategy, em comunicado.

O Retalho reforça a tendência de crescimento, com Worten (+27,0%), Continente (+22,8%), Sonae (+18,6%) e Jerónimo Martins (+17,7%) a evidenciarem “a capacidade do setor para responder às novas exigências através de inovação, omnicanalidade, fidelização e eficiência operacional”. Na Alimentação e Bebidas, Super Bock (+2,9%), Delta (+22,4%) e Sagres (+3,0%) reforçam a sua posição.

A Energia mantém destaque com as únicas duas marcas que ultrapassam a valorização de 2,5 mil milhões de euros — EDP e Galp Energia, “que continuam a beneficiar dos investimentos na transição energética, energias renováveis e inovação tecnológica, reforçando o valor das respetivas marcas.”

Agrupando num conceito de Mobilidade, os Transportes e os Serviços Profissionais recuperaram dinamismo, destacando a TAP que regista o maior crescimento percentual do ranking (+28,5%) e os CTT que crescem 18,8%, “refletindo a recuperação da procura e a melhoria do desempenho operacional”.

Quanto à Saúde verifica-se a consolidação do crescimento do setor com Cuf (+10,5%) e Luz Saúde (+16,4%) a “beneficiarem da crescente valorização da qualidade dos serviços, inovação e confiança”.

Por fim, as Telecomunicações “enfrentam maior pressão competitiva”. A Meo (-1,5%) e Nos (-6,5%) registaram reduções de valor “num mercado maduro e altamente concorrencial”.

Metodologia

O estudo é desenvolvido com base na metodologia internacional Royalty Relief que estima o valor financeiro das marcas através da sua capacidade de gerar valor económico futuro, e em conformidade com a certificação das normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira). Na edição deste ano, foram mais de 500 as marcas portuguesas auditadas e avaliadas.

De uma forma resumida, o processo de avaliação financeira de uma marca resulta da aplicação da informação referente à sua Força e Energia aos Resultados Financeiros da mesma (exercício desenvolvido tendo por base exclusivamente informações públicas e disponíveis):