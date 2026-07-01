Embaixadores do Millennium bcp “Preparados para ir mais longe”em nova campanha institucional

O ator José Condessa, a campeã mundial de surf adaptado Marta Paço, o tenista Nuno Borges e a surfista profissional Teresa Bonvalot aparecem, pela primeira vez, juntos numa campanha do banco.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Millennium bpc reúne, pela primeira vez, os seus embaixadores na sua nova campanha institucional sob o mote “Preparados para ir mais longe”. O ator José Condessa, a campeã mundial de surf adaptado Marta Paço, o tenista Nuno Borges e a surfista profissional Teresa Bonvalot são os embaixadores do banco. A campanha procura reforçar o posicionamento do Millennium como um parceiro próximo e relevante.

O filme cruza a dimensão pública e a dimensão pessoal da vida dos embaixadores. Ao longo da narrativa, acompanhamos José Condessa, Marta Paço, Nuno Borges e Teresa Bonvalot nos seus percursos profissionais, enquanto atletas e artistas, mas também em momentos da vida pessoal, como mudanças de casa, viagens e decisões financeiras do dia a dia.

“É neste território que o Millennium bcp se afirma como parceiro institucional, mas também como o banco que estes embaixadores escolheram para as suas próprias vidas, reforçando a autenticidade da relação e a proximidade diária com os clientes”, aponta o banco, em comunicado.

“Os nossos embaixadores fazem parte da nossa história, tal como o Millennium bcp faz parte da vida dos seus clientes. Com este filme, queremos mostrar isso mesmo, que estamos ao lado dos clientes em todos os momentos, nos bons e nos mais difíceis. Somos parceiros na vida e no negócio”, reforça, Ricardo Valadares, responsável pela Direção de Comunicação do Millennium bcp.

Com criatividade da Sumo, produção da Pau Wow e realização de Paulo Henriques, a campanha terá presença multimeios, incluindo televisão, plataformas digitais, eventos, cinema e a rede digital nas sucursais do banco. O planeamento de meios está a cargo da Initiative.