Espanhola Zunder estreia carregamentos ultrarrápidos com estação em Esposende

A Zunder, que soma mais de 1.500 pontos de carregamento operacionais em Espanha e França, acaba de abrir em Portugal uma primeira estação com quatro pontos de carregamento ultrarrápido em Esposende.

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Situada na freguesia de Marinhas ao km 48 da Nacional 13, que liga vários núcleos urbanos da costa norte, estes pontos oferecem até 400 kW de potência por conector, cobertura fotovoltaica e aceitam todos os meios de pagamento, destaca a empresa, estimando um investimento acima de 5 milhões de euros durante este ano.

Valença, Gaia, Matosinhos, Caldas da Rainha e Olhão são outras localizações na mira da empresa de Palência, na região de Castela e Leão, que pretende “reforçar a conectividade em corredores logísticos-chave, zonas fronteiriças e áreas de elevada mobilidade diária”.

A operar em Portugal como comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica (CEME) desde 2023, dispunha até agora de duas pequenas instalações de baixa potência, uma em Braga e outra no Algarve. Recentemente, lançou também no país uma plataforma de gestão de pontos de carregamento (Kawat) para operar, gerir e monetizar as infraestruturas.

“A aposta em Portugal é clara: queremos tornar-nos o operador de referência do país, facilitando a mobilidade através de processos de carregamento simples, oferecendo a melhor experiência de utilizador e garantindo sempre a transparência de preços”, aponta o CEO Daniel Pérez.

O gestor reclama que a Zunder é “a única empresa a oferecer em conjunto grandes estações de carregamento ultrarrápido, uma app para utilizadores com roaming de carregamento em toda a Europa e um software de gestão como Kawat para empresas e instituições que pretendem gerir e operar a sua rede”.