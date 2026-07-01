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EUA não vão renovar acordo comercial com México e Canadá se mantiver “forma atual”

  • ECO
  • 20:13

Os Estados Unidos anunciaram que não irão renovar o T-MEC, o grande acordo comercial com o México e o Canadá. Isto, se não houverem alterações.

Os Estados Unidos da América anunciaram esta quarta-feira que não vão renovar “na sua forma atual” o acordo comercial com o México e o Canadá (T-MEC), avança o El País. Ainda assim, informaram em comunicado que o Acordo continua em vigor enquanto aguardam a resolução destas questões ou até ao seu término.

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“Os Estados Unidos continuarão a dialogar com o México e o Canadá para abordar as deficiências do acordo e os nossos défices comerciais com estes países”, refere em comunicado o Departamento do Comércio dos Estados Unidos liderado por Jamieson Greer.

Os norte-americanos preferem realizar revisões anuais do pacto, uma estratégia que ameaça perturbar os mercados, ao criar incerteza para as empresas que operam em ambos os lados da fronteira.

Esta terça-feira, os representantes comerciais dos três países estiveram reunidos virtualmente para tentar avançar nas conversações sobre a aplicação do tratado, a prorrogação do prazo e os próximos passos do acordo. Após a reunião, o ministro da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, afirmou que ainda têm margem para salvar a relação comercial na América do Norte.

Os Estados Unidos irão reunir-se com o México na semana de 20 de julho para uma terceira ronda de negociações bilaterais relacionados com a revisão do T-MEC.

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