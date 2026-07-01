Fasano estreia-se em Portugal com hotel em Cascais (e lança a âncora no Mediterrâneo)

Grupo brasileiro controlado pela JHSF exporta a sua marca para Portugal e vai abrir na Quinta da Marinha um hotel, residências de marca e restaurantes.

“Fasano Cascais em breve”, promete o site do Fasano. O hotel será o primeiro da marca brasileira em Portugal e a abertura está prevista para o primeiro trimestre de 2028, de acordo com a informação do grupo JHSF disponibilizada à imprensa brasileira. Terá 97 quartos e suítes e faz parte de um projeto que inclui ainda 44 residências de marca, restaurantes e áreas de lazer.

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A unidade hoteleira destinada ao segmento de luxo fica na Quinta da Marinha, recupera o antigo hotel dos Oitavos e tem investimento da BTG Pactual e da Fortitude Capital. As branded residences Fasano, que vão partilhar com o hotel vários serviços e amenities, serão comercializadas pela Portugal Forbes Global Properties.

O projeto de arquitetura é assinado pelo português Miguel Saraiva, do atelier Saraiva + Associados. Os interiores serão desenvolvidos por uma designer que já tem experiência com o grupo Fasano, Carolina Proto, fundadora do Estúdio Obra Prima e autora, entre outros, do projeto Fasano Punta del Este, no Uruguai.

No projeto de expansão internacional do grupo JHSF está ainda o Fasano Yatchs, que começou a operar este verão no Mediterrâneo: iates que levam a hospitalidade da marca brasileira para alto mar e permitem estadias a bordo destas embarcações ou fazer roteiros personalizados pelas enseadas da Costa Esmeralda”, de acordo com a insígnia.

Atualmente, o grupo Fasano detém mais de 45 restaurantes e 20 hotéis, em destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Punta del Este, Salvador e Trancoso. A chegada a Portugal integra a expansão internacional da marca, que tem projetos em desenvolvimento em Londres, Miami, Milão e Sardenha.